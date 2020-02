ZAUVIJEK OBITELJ: Direktorski posao u ZET-u za sestru moćne Bandićeve revolverašice, lova i za dobro uhodan suprugov biznis

Istražili smo kada i kako je u ZET-u zaposlena sestra gradske pročelnice Mirke Jozić, a saznali smo da je u ZET-u zaštitarski posao dobila i tvrtka njezina supruga koja već radi za Grad Zagreb

Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu u zagrebačkoj gradskoj upravi, jedna od najisturenijih suradnica Milana Bandića, nedavno se našla u fokusu javnosti jer je tvrtka njezinog supruga, zaštitarska tvrtka Bilić-Erić, sklopila posao s gradskim uredom za imovinsko-pravne poslove u vrijednosti od 12 milijuna kuna neto.

Na natječaju za zaštitarske poslove Grada Zagreba 2019. godine pobijedila je tvrtka Bilić-Erić, dakle tvrtka supruga pročelnice Jozić, samostalno, no tvrtka je već i ranijih godina radila za Grad Zagreb i zarađivala milijune: Net.hr je već pisao o tome da je tvrtka Bilić-Erić kao dio grupe ponuditelja (Sokol d.o.o., VGrupa d.o.ol. i Sigurnost d.o.o. i Bilić-Erić d.o.o.) na temelju natječaja iz lipnja 2018. radila zaštitarske poslove, pa su se događale i situacije da zaštitari tvrtke supruga pročelnice Jozić osiguravaju i nju i Milana Bandića i tako i vizualno svjedoče o tom neobičnom sklapanju posla.

No, nije suprug Mirke Jozić jedini iz obitelji koji je uspješno prikopčan na sigurnu zaradu iz Grada Zagreba. Od ožujka 2019. u ZET-u, gradskoj tvrtki za javni prijevoz koja već godinama grca u gubicima, radi i sestra pročelnice Jozić, Dragica Lupić. Net.hr saznaje da je gospođa Lupić danas u ZET-u direktorica sektora, s koeficijentom plaće 7, što iznosi nešto više od 21 tisuću kuna bruto, odnosno više od 13 tisuća neto.

U ožujku 2019. javila se na natječaj za radno mjesto “viši projektant 2”, zaposlena je na posao “višeg projektanta 3”, a u nepunih godinu dana napredovala je do pozicije direktorice sektora. Neslužbeno se saznaje da je nakon natječaja bilo i ozbiljnih žalbi, da su “preskočeni” i neki kandidati koji su imali braniteljski status, ali iz ZET-a dobivamo samo šturi odgovor da je gđa. Dragica Lupić zaposlena na temelju javnog natječaja za mjesto “projektant” od 1. ožujka 2019. “ZET je tražio dva izvršitelja na poslovima projektanta visoke stručne spreme elektrotehničkog smjera i strojarskog smjera.”

Izrada projektne dokumentacije za složene projekte

Posao projektanta je, objašnjavaju iz ZET-a, izrada projektne dokumentacije za najsloženije projekte, izrada i provođenje planova iz područja rada organizacijske jedinice, izrada tehničko dobavnih uvjeta za investicijsku opremu itd., ali nije prevedeno što to točno znači u organizacijskoj strukturi posrnule tvrtke, odnosno, kako direktorica Lupić unapređuje rad ZET-a od kada je došla na novi posao. Iz ZET-a je naglašeno da je gđa Lupić po zanimanju diplomirani inženjer elektrotehnike s dugogodišnjim radnim iskustvom u struci “na poslovima vođenja projekata, izrade projektnih zadataka i drugih poslova u okviru struke.”

No, pretragom javno dostupnih servisa otkrivamo da je Dragica Lupić, sestra pročelnice Jozić, prije zapošljavanja u ZET-u radila u REGEA-i, Regionalnoj energetskoj agenciji koju su osnovale tri županije (Zagrebačka, Karlovačka, Krapinsko-zagorska) i Grad Zagreb, što znači da je i tada već bila vezana na novac iz blagajne Grada Zagreba, gdje je pročelnica njezina sestra.

REGEA je radila razne projekte za Grad Zagreb, ili pripremala edukacije. Primjerice, nalazimo informaciju da je u svibnju 2018. REGEA održala “edukacijsku radionicu za djelatnike zagrebačkih gradskih ureda” gdje ih je upoznala s “inovativnim financiranjem projekata energetske učinkovitosti i alternativnim modelima nabave”. Na toj radionici je bio, dakako, i ured koji vodi Mirka Jozić. A tko je vodio radionice? Njezina sestra, Dragica Lupić. Javno je dostupna i prezentacija “New finance – novi mehanizmi financiranja energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene” koju potpisuje Dragica Lupić kao djelatnica REGEA-e.

No, sada je sestra Dragica prešla na posao koji je još bliže – sestri Mirki. Iako je ZET izdvojen iz Zagrebačkog holdinga, on je i dalje u vlasništvu Grada Zagreba, a poslovne odluke u ime vlasnika najčešće tumači upravo pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, Mirka Jozić. Ona je tumačila zašto se ZET izdvaja iz Holdinga (navodno zato da bi se lakše došlo do sredstava iz EU fondova), zašto je projekt žičara ubačen u ZET (“zato jer je nerealno da se pola milijarde izdvoji iz gradskog proračuna i da se to isfinancira u jednoj godini, pa će ići preko ZET-a jer je ZET u sustavu PDV-a, te će se “uštedjeti” itd.), a u jednom intervjuu za Večernji list, doduše, davne 2015., govorila je i o tome da u ZET-u treba zaposliti još vozača, a – smanjiti administraciju.

Sada je međutim njezina sestra upravo ojačala “nadgradnju“ u ZET-u, a većini zaposlenika nije jasno što točno radi i što se krije iza njezinog kompleksnog opisa posla. No, svima je jasno jedno: ona je sestra supermoćne Mirke Jozić, Bandićeve revolverašice koja strastveno brani svaki njegov potez. I žičaru, i poskupljenje žičare, i izmjene GUP-a i poskupljenje smeća. Konačno, bila je članica njegove odabrane delegacije koja je putovala u Dubai na dogovor s investitorom koji bi trebao graditi Manhattan.

Još jedan poslić i za supruga pročelnice

U međuvremenu je tvrtka Bilić-Erić, u vlasništvu supruga Mirke Jozić, Matije Jozića, koji je ugovorio golemi posao za Grad Zagreb, dobila i još jedan poslić u ZET-u. Prošle godine je, naime, proveden postupak javne nabave za videonadzor Uspinjače u Tomićevoj ulici, u centru Zagreba. “Cjelokupni sustav zaštite, među ostalim i sustav videonadzora, bilo je potrebno provesti radi podizanja razine sigurnosti Uspinjače, a s obzirom i na uputu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture”, objašnjeno je u odgovoru iz ZET-a.

“Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je Ugovor s tvrtkom Bilić-Erić d.o.o. za nabavu sustava tehničke zaštite Uspinjače, koji obuhvaća ugradnju protuprovalnog alarmnog sustava i sustav videonadzora. Ugovorena cijena iznosi 195.108,00 kuna”, odgovoreno nam je iz ZET-a.

S obzirom na iznos koji je manji od 200 tisuća kuna, iznos koji se smatra “nabavom male vrijednosti”, ZET nije trebao provesti nikakav natječaj, nego je posao mogao dogovoriti na poziv, s nekoliko pozvanih ili samo jednim. Direktorica ZET-a, Ljuba Romčević-Žgela, koji je upravo zaposlio sestru pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo pod čijom je ingerencijom i ZET, i ovaj je put igrala na sigurno: odlučila se za tvrtku njezina supruga.