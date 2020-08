ZAUSTAVLJENI ‘MATURALCI’: Ipak, neki hrvatski učenici ne odustaju pa se odlučuju za hrvatska odredišta. Evo gdje dio njih planira ići

Pandemija koronavirusa utjecala je i na maturalna putovanja u vječno aktualnu Španjolsku ili pak Češku

Tijekom drugog dijela kolovoza i početka rujna već godinama se odvijaju masovni odlasci hrvatskih srednjoškolaca na maturalna putovanja, i to tradicionalno izvan granica Lijepe naše. Ipak, pandemija koronavirusa utjecala je i na maturalna putovanja u vječno aktualnu Španjolsku ili pak Češku. Dakle, ništa od “staro normalno” maturalaca. Kako piše Novi list, planirana putovanja koja su ugovorena prije izbijanja pandemije i koja su se trebale sada realizirati, na čekanju su do daljnjega. No, ima i onih škola u kojima su učenici stranu destinaciju maturalnog putovanja zamijenili domaćom, najčešće na hrvatskoj obali.

Međutim, izmijenjenim destinacijama nisu svi oduševljeni pa zato u većoj mjeri maturalna putovanja još uvijek čekaju kraj pandemije. Boris Žgomba, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija, navodi da su rješenja za maturante šarolika.

“Ne postoji neko jedinstveno pravilo i primjeri su različiti. Ima situacija da su maturalna putovanja trebala biti realizirana u travnju, svibnju ili lipnju te su odgođena za rujan, a uglavnom je riječ o inozemnim putovanjima kao što je Španjolska. Neki su ta inozemna putovanja zamijenili domaćima, pa se putuje po Dalmaciji i Istri, a u nešto manjoj mjeri i u kontinentalnu Hrvatsku. To je sada sve na dogovoru između roditelja i putničkih agencija. Na njima je da nađu kompromisna rješenja kako bi svi bili manje na gubitku, a netko će sigurno na kraju i biti na gubitku”, govori Žgomba za Novi list.

Dio riječkih maturanata ići će u Dubrovnik

Budući da jedinstveno rješenje po pitanju realizacije maturalnih putovanja ne postoji, praksa u srednjim školama u Rijeci pokazuje da je dio maturalaca do daljnjeg na čekanju, čak do idućeg proljeća. Ipak, dio učenika je odlučio otići na maturalno putovanje u Hrvatsku.

Ravnatelj Gimnazije Andrije Mohorovčića, Henry Ponte, kaže da će dva razreda uskoro otići na putovanje u Dubrovnik. Inače, planirali su putovati u Španjolsku, dok će istovremeno učenici čak tri razreda vjerojatno otputovati u Pag jer od svog putovanja ne odustaju.

“Putnička agencija je ponudila promjenu destinacije i dva su razreda to prihvatila, dok tri razreda još uvijek čekaju. Iako trenutno nema zabrane putovanja u Prag, roditelji su protiv toga da se putovanje realizira sada te je odlučeno da će to biti za vrijeme zimskih ili proljetnih praznika. Škola će maksimalno što se nastave tiče ići na ruku, jer već je jedna generacija učenika zakinuta za nemogućnost proslave zadnjeg dana nastave. Nadamo se da ova generacija neće biti zakinuta i za maturalno putovanje”, veli ravnatelj Ponte.

Drugi dio učenika i dalje želi u inozemstvo

Kolege riječkih srednjoškolaca koji će rado otputovati u neku domaću destinaciju, učenici Prve hrvatske gimnazije u Rijeci trenutno ne žele čuti za to da inozemno putovanje promjene u putovanje u neku domaću destinaciju. Oni ne odustaju od putovanja u Prag i Španjolsku, a termin odlaska produžen je za travanj 2021. Jane Sclaunich, ravnateljica škole, navodi kako će se u rujnu održati roditeljski sastanak s predstavnicima putničke agencije.

“Po tko zna koji put morat ćemo se ponovo sastati zbog iste teme. Ne očekujem da će sve proći bez problema, jer agencije traže da roditelji potpišu anekse ugovora za novi termin i da počnu uplaćivati, a travanj je još toliko daleko i sve je jako neizvjesno”, govori ravnateljica.

Slično je i u riječkoj Prirodoslovnoj i grafičkoj školi na čijem čelu je Radenko Bradić koji kaže da među maturantima nije bilo interesa za promjenom destinacije i odlaska u neku hrvatsku destinaciju.

“Planirana putovanja odgođena su do daljnjeg. Interesa za putovanje u Hrvatskoj nije bilo i u dogovoru s putničkom agencijom odlučeno je da se čeka bolja situacija, a putovanje će se realizirati unutar nastavne godine. Učenicima ćemo omogućiti da se to ostvari u bilo kojem trenutku koji bude povoljan, bez obzira na nastavu, a naši su maturanti ove godine odabrali putovanje koje obuhvaća Slovačku, Poljsku, Češku i Mađarsku”, kaže ravnatelj Bradić za Novi list.

