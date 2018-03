ZATVORILI PROLAZ I BAŠ IH BRIGA: Tko će biti odgovoran ako netko strada?

Nakon što je Koturaška cesta u Zagrebu zbog izvanrednog održavanja zatvorena između Miramarske i Unske ulice, početkom je ovoga tjedna zatvoren i pješački pothodnik ispod pruge koji povezuje Koturašku i Runjaninovu, a kojim na dan prođu tisuće studenata i drugih građana.

Gradski ured za izgradnju Grada, koji je investitor radova, obavijestio je javnost da se od srijede Koturaška zatvara u potpunosti, od Savske pa sve do Miramarske ceste, te da će biti zatvorena za sav promet sve do nedjelje 20. 12. 2015. godine. Radovi na Koturaškoj će, inače, potrajati sve od 17. 11. do 17. siječnja.

Iako nije jasno zašto se jedna ulica tako dugo obnavlja, stanari zagrebačkog kvarta Martinovke su zadovoljni, jer u Koturaškoj se nije znalo jesu li pogibeljnije rupe na kolniku ili nogostup koji se mrvio pod nogama.



Međutim, zatvaranje prolaza prema Runjaninovoj ispod pruge doveo je do posve očekivanog problema – tisuće ljudi koje su svaki dan koristile taj prolaz sada nemaju prolaz preko pruge na cijelom potezu od Savske do Glavnog kolodvora.

Kako nikakvih obavijesti sve do samog pothodnika nema, ljudi se penju na nasip i prugu prelaze ilegalno, ignorirajući HŽ-ova upozorenja da je hodanje prugom zabranjeno.

Nejasno je zašto su investitori odlučili tako frekventan prolaz u potpunosti zatvoriti, odnosno, zašto nije pomoću mostića omogućeno pješacima da prolaze preko gradilišta, a još je manje jasno zašto “divlji” prijelaz preko pruge nije blokiran nečim jačim od crveno-bijele vrpce.

BANDIĆ KAŽE DA MOŽE UMRIJETI KAD NAPRAVI FONTANE: A što ako netko pogine na ovim mostovima?

Nema odgovora

Gradski ured za izgradnju grada do trenutka objave ovog teksta nije odgovorio na upit koji smo mu poslali, a u kojem smo zatražili da nam nadležni odgovore na pitanja zašto na neki način nije omogućen prolaz pješacima, do kada će prolaz biti zatvoren (odnosno hoće li biti otvoren 20.12 ili će biti zatvoren sve do 17. siječnja), hoće li se blokirati divlji prijelaz preko pruge kako bi se osiguralo da netko ne strada, te hoće li se barem postaviti obavijesti na prilazima (Crnatkova, Unska…)?

Hrvatske željeznice, koje s radovima nemaju ništa, no čiji vlakovođe na prilazu i odlasku s Glavnog kolodvora u Zagrebu sada itekako moraju strepiti hoće li se na pruzi naći netko kome se ne da potrošiti 15 minuta na obilazak (pa zato radije riskira život), odgovorile su na naš upit da “HŽ Infrastruktura na predmetnoj lokaciji ima postavljene znakove “ZABRANJEN PRIJELAZ PREKO PRUGE” čime je sa svoje strane jasno upozorila građane na moguće opasnosti”.

“Očekujemo da će se, u skladu s upozorenjem građani odgovorno ponašati i ne izlagati se opasnosti”, kažu iz HŽ Infrastrukture. Dodajmo da se možemo samo nadati, no fotografije snimljene u utorak ujutro dokazuju suprotno.