Zatvoreno je gradilište u bolnici Srebrnjak, piše u četvrtak Jutarnji list, navodeći da propada centar koji Europska unija plaća 60 milijuna eura.

"Nakon raskida ugovora o gradnji Centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak gradilište smo zatvorili i trenutačno radimo samo tzv. demobilizaciju gradilišta", saznajemo od direktora Kamgrada Dragutina Kamenskog. Dodaje da je predviđeno zatrpati potporni zid, a zatim će se Kamgrad potpuno povući sa Srebrnjaka nakon što je u travnju prošle godine potpisan ugovor o gradnji s Gradom Zagrebom.

Bageri došli zatrpati ono što je započeto

"Razlog raskida ugovora je to što investitor nije poštovao ugovorne obveze", kaže Kamenski ne želeći ulaziti u detalje ovog spora. Navodno se kasnilo jedan dan s uplatom od 5,5 milijuna kuna pa je to moguće bio formalni razlog za raskid ugovora po sistemu ključ u ruke, a vrijednost mu je bila 175 milijuna kuna.

Sve to govori da se približava kraj ovog projekta jer su na gradilište Centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak ponovno stigli bageri, ali ne da bi nastavili s gradnjom koja je nedavno potpuno stala, već da bi se "zatrpalo" ono što je tijekom prošle godine započeto. To govori da je projekt očito propao, kako se uvelike sumnjalo, ali to nitko ne želi javno izrijekom potvrditi. Naime, u Gradu Zagrebu već neko vrijeme govore kako je ugrožena opstojnost projekta, ali više informacija na tu temu ne može se dobiti.

Iz Grada Zagreba stigao šturi odgovor

Na upit Jutarnjeg lista Gradu Zagrebu što je s projektom, zašto je Kamgrad raskinuo ugovor, zašto nema dogovora između Grada i države, odustaje li se od projekta - stigao je vrlo šturi odgovor. U njemu se ponavlja da je Centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak projekt čija je provedba započela u srpnju 2019., s rokom dovršetka u srpnju ove godine, ali da je "cijelo vrijeme trajanja projekta iskorišteno manje od četiri posto sredstava".

Također navode da je "u ožujku 2022. rok za dovršetak projekta produljen do kraja 2023. godina, ali su u međuvremenu nastale nesuglasice s izvođačem radova te Grad Zagreb razmatra sve opcije oko budućnosti projekta". Očito tim je opcijama sve bliža ona o propasti 432 milijuna kuna europskog novca, piše novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško.