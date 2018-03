ZATVORENE PRIJAVE ZA PROJEKT ‘ZAŽELI’: 7500 žena starijih od 50 zaposlit će se na otocima i u ruralnim područjima

Osim što se radi o ženama starijima od 50, uvjet je i da imaju najviše završenu srednju stručnu spremu. Projekt ob uhvaća i žene s invaliditetom, liječene ovisnice, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, povratnice iz zatvora, beskućnice, pripadnice romske nacionalne manjine, ali i mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi.

Projekt ‘Zaželi’ preko kojeg se iz Europskog socijalnog fonda zapošljavaju nezaposlene žene starije od 50 godina u skrbi o starijim osobama i osobama u potrebi zatvoren je. Iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava poručuju da je projekt zatvoren jer je već stiglo puno prijava pa je dosegnut limit za raspoloživa sredstva, piše Jutarnji list.

85 posto financira Europski socijalni fond

Projekt ‘Zaželi’ financira se iz Europskog socijalnog fonda i to u iznosu od čak 85 posto, dok ostatak financija ide iz državnog proračuna. Milijardu kuna za program trebalo bi biti isplaćeno jedinicama lokalne i regionalne samouprave do ljeta. To znači da će na otocima i u ruralnim područjima raditi 7500 žena starijih od 50 u čak 30.000 domaćinstava. Te će žene dobivati minimalnu plaću. Bit će im osiguran prijevoz, a država osigurava i kupnju bicikla vrijednog do 1500 kuna. Tu je još 7000 kuna za edukaciju te 200 kuna mjesečno kućanstvima kako bi se kupile higijenske potrepštine. Predviđeno trajanje projekta je dvije i pol godine, od čega će te žene dvije godine raditi, dok će ostalih pola godine biti vrijeme za edukaciju i samozapošljavanje.

Najviše ugovora u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Osim što se radi o ženama starijima od 50, uvjet je i da imaju najviše završenu srednju stručnu spremu. Projekt obuhvaća i žene s invaliditetom, liječene ovisnice, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, povratnice iz zatvora, beskućnice, pripadnice romske nacionalne manjine, ali i mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi. Radi se o izvornom hrvatskom projektu za koji se sad zanimaju i druge zemlje Europske unije, poput Austrije. Od stotinjak ugovora koji su potpisani do sada, radi se o slavonskim županijama, a Jutarnji list piše da su samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji potpisani ugovori vrijedni više od 100 milijuna kuna. Is Istarske županije nije pristigla niti jedna prijava. Najviša predviđena vrijednost projekta je 10 milijuna kuna.