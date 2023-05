Zbog radova na vrelovodu Grad Zagreb zatvorio je u utorak u 9 sati za sav promet, osim za tramvaje, jednu od najprometnijih ulica u Zagrebu - Horvaćansku cestu, a radovi će potrajati sve do 6. lipnja.

"Za potrebe izvođenja radova revitalizacije vrelovoda Horvaćanska cesta (sjeverni i južni kolnik) na dijelu od Ulice Ferdinanda Budickog do ulice Hrgovići od utorka 23. svibnja od 9 sati do utorka 6. lipnja do 4 sata bit će zatvorena za sav promet. Napominjemo da će za vrijeme navedenih radova javni prijevoz putnika (tramvaj) odvijati nesmetano", navode iz Grada Zagreba.

Obilazni pravac bit će: Horvaćanska – Hrvatskog Sokola – Zagrebačka – Hrgovići – Horvaćanska i obratno.

Kako navode, za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.

"Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da se iste pridržavaju kako bi se izbjegli štetni događaji, a sve sudionike u prometu molimo za strpljenje i razumijevanje", navode u Gradu Zagrebu.