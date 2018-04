ZATVOR ZA 14 BAD BLUE BOYSA U AUSTRIJI? Glorificirali su ustaški pokret, uzvikivali nacističke pozdrave i slikali se kao Hitler

Big news! Salzburg public prosecutor's office is sueing 14 #BadBlueBoys (sub-group #ExilBoys) for glorifying the #Ustasa regime. Treated as "Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinne", a very serious offence in Austria (via @scharlatanja) https://t.co/vsItfrJgGG

— Dario Brentin (@DarioBrentin) April 11, 2018