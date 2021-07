Gospićki zatvor jedan je od strožijih zatvora u Hrvatskoj. Svoju kaznu tamo služi i splitski ubojica Filip Zavadlav koji se nalazi u zatvorenom dijelu zatvora, iza visokih zidina.

Zatvorenici Otvorenog odjela zatvora na brdašcu u srcu Like hrane koze i šišaju ovce. "To je čista resocijalizacija. Uspostavlja se ta neka interakcija sa životinjama i mislim da postaju bolji ljudi. Brinu se o njima. To im postaje glavna preokupacija. I ne razmišljaju o onim nekim lošim stvarima, zašto su završili u zatvoru", rekao je upravitelj zatvora u Gospiću Petar Rukavina za RTL Danas.

Popravili kamion, kuhaju, peru...

Sve što se proizvede u ovom zatvoru plasira se drugim zatvorima ili se proda.

"Ne ide po trgovačkim centrima. Javite se dolje u upravu u Gospiću. I dobijete uredno sve kilažu, otpremnicu, račun, sve se dobije, formirana je odluka o cijeni koštanja", pojasnio je Rukavina. Govori kako je jedno janje "načelno u domaćinstvima 700, 750 kuna, kod nas je to 23 kune po kilogramu, znači tipa ne znam za 600 kuna imate vrhunsko janje, sređeno i to".

Osim brige o stoci, zatvorenici su popravili i rashodovan kamion iz pulskog zatvora. Obojili su ga i sada ga koriste za prevoženje sijena.

No, do "lagodnijeg" života u zatvoru ipak se ne može tako lako. Primjerice, zatvorenik s 40-godišnjom zatvorskom kaznom, u strogoj ćeliji prvo mora odslužiti dvije trećine kazne da bi Uprava uopće razmišljala o blažim uvjetima.

"U vešeraju imamo zatvorenika koji je zadužen da se pere radna odjeća isto kao u normalnom životu, kao mala kućica, kao zajednica. Objeduju, gledaju televiziju, kad imaju vremena, igraju društvene igre, imaju kuhinju gdje se samostalno priprema hrana", rekao je Rukavina.

Također, hranu priprema zatvorenik koji ima sanitarnu iskaznicu, a kuha po jelovniku uz nadzor strukovnog učitelja. U ponudi su, osim redovnog, dijabetički, vjerski ali i jelovnik za one koji imaju giht.

Plaćeni za svoje poslove

Iako se možda čini da su tijekom dana slobodni, s njima je svo vrijeme pravosudni policajac, a zatvorenici se broje ujutro i prije spavanja.

Za svoje poslova zatvorenici su i plaćeni. "Isto kao da radite u bilo kojoj firmi, nisu to sad neke astronomske plaće. Tisuću kuna, ovisno na kojem je radnom mjestu. Čak nekad i više kuhari, zahtjevnija zanimanja, jer vi imate isto po radnom mjestu sve koeficijente, to je određeno pravilnikom, satnica, osnovica i to se tako rješava", objasnio je upravitelj zatvora.

Na kraju mjeseca svaki zatvorenik dobiva platnu listu, od čega dio smiju trošiti dok ih ostatak čeka kad napuste zatvor.