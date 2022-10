Zatvaranje sisačke rafinerije promijenilo je život brojnim ljudima. "Propast…propast živa. Moj suprug je radio u rafineriji. Za vrijeme rata proizvodio gorivo za mlazne avione. Odavno toga nema", kazala je Dragica iz Siska za RTL Danas.

"Puno ljudi ne radi. Ne znam, teška situacija. Sve nas je pogodilo… Sisak je sve pogodilo", kazao je Željko iz Siska.

Iz INA-e poručuju da je izbor bio dvije neprofitabilne rafinerije ili jedna profitabilna, a u Rijeci se prerađuje dvije trećine hrvatske nafte. Kad modernizacija bude dovršena, i preostala trećina će ostajati u Hrvatskoj. "Četiri milijarde kuna. To je najveća investicija u povijesti INA-e u nekom projektu. Nikada, nikada INA nije ulagala više nego danas u tu rafineriju. To je iznos veći od troška Pelješkog mosta", hrvatski član Uprave Miroslav Skalicki.

Veleizdaja u režiji Vlade

Zatvaranje rafinerije je veleizdaja u režiji Plenkovićeve vlade, kaže Nikola Grmoja.

"INA je potvrdila da je ova Vlada dala blagoslov za gašenje sisačke rafinerije, a tko je ova vlada? Je li vlada ministar Ćorić koji je to potpisao ili je vlada predsjednik Andrej Plenković? Imamo premijera koji radi suprotno hrvatskim nacionalnim interesima, ali koji je uz to i slabić", kazao je Grmoja.

Plenković pak kaže da je saslušanje Dragana Kovačevića zlouporaba saborskog tijela.

"Dovođenje čovjeka koji ima neki svoj proces, koji ima neku svoju agendu i svoja nastojanja da se izvuče. Može, ali ne na uštrb istine i na uštrb Vlade", kazao je premijer.

Uskočki optuženici Vladi ne smetaju kad, poput drugog optuženika u aferi JANAF Dražena Barišića ili svojevremeno SDP-ovog prebjega Tomislava Sauche iz afere dnevnice drže većinu u Saboru. Branko Bačić tvrdi da to nije isto jer je Kovačević sve ove godine šutio.

"Dvije godine kao prvi čovjek institucije, tvrtke koja je taj memorandum potpisala naglo je promijenio mišljenje i to u trenutku kada je nad njim teret teških optužbi. I da u tom kontekstu treba promatrati to saslušavanje. Pa to ćete morati pitati gospodina Sauchu", rekao je Bačić.