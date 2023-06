Zagrepčane čekaju novi problemi! Ne, ovaj put ne radi se o toploj vodi, već o prometnoj regulaciji na prilično frekventnoj prometnici. Riječ je o Selskoj cesti koja će zbog sanacije pruge više od tri tjedna biti zatvorena na dijelu od Prilaza baruna Filipovića do Zagorske ulice.

Priopćenje Grada Zagreba prenosimo u cijelosti.

"Zbog potrebe izvođenja radova na sanaciji željezničko cestovnog podvožnjaka koje Hrvatske željeznice izvode u sklopu rekonstrukcije pruge od Zaprešića do glavnog kolodvora, Selska cesta na dijelu od Prilaza baruna Filipovića do Zagorske ulice bit će zatvorena za sav promet u periodu od 1. srpnja od 7:00 sati do četvrtka 27. srpnja 2023. do 18:00 sati.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

Smjer sjever: Selska – Zagorska – Tomislavova – Zagrebačka – Prilaz baruna Filipovića – Selska i

Smjer jug: Selska – Prilaz baruna Filipovića – Vodovodna – Zagorska – Selska

Zatvoren i pothodnik za pješake

Također, zbog izvođenja radova na sanaciji pješačkog pothodnika na istoj lokaciji, pothodnik će biti zatvoren za pješake od petka 7. srpnja do srijede 26. srpnja 2023. godine do 18:00 sati.

U navedenom periodu, sugrađane, odnosno pješake koji koriste navedeni pothodnik molimo da koriste pješački prijelaz u Vodovodnoj ulici ili pothodnik na Zagrebačkoj cesti, a sve ostale sudionike u prometu molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, kao i za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu", stoji u priopćenju.