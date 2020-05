ZATVARA SE OMILJENA ZAGREBAČKA TRGOVINA: ‘Mog zaručnika i mene su napali nožem, razbili su mi flašu na glavi…’

Nažalost, humanitarna trgovina Otvoreni ormar je lani izgorila, a unatoč tome što je ubrzo zahvaljujući donacijama opet otvoren, sada se ponovno zatvara

Otvoreni ormar naziv je svojevrsne besplatne trgovine smještenoj u Zagrebu na adresi Martićeva 71. Ova trgovina je radila po principu doniranja i uzimanja odjeće. Nažalost, ova humanitarna trgovina je lani izgorila, a unatoč tome što je ubrzo zahvaljujući donacijama opet otvoren, sada se ponovno zatvara.

Zašto je došlo do zatvaranja objasnila je na Facebooku vlasnica Otvorenog ormara Nataša Šulek. Objasnila je da su ona i njezin zaručnik doživjeli fizički napad te da je on zbog toga završio u bolnici. Njezinu objavu s Facebooka prenosimo u cijelosti:

“Obavještavam vas da je od sutra ‘Otvoreni Ormar’ ZATVOREN. Žao mi je što se to trebalo dogoditi. Bez obzira na naše molbe da se stvari NE DONOSE dok tamo nema nikoga od volontera tko to slaže i kontrolira, stvari su se donosile i po slikama ste mogli vidjeti kako je to izgledalo. Prije ove situacije kroz naš Ormar prolazilo na dnevnj bazi oko stotinjak ljudi koji su dolazili izabrat si koji komad odjeće i sedamdesetak ljudi koji su donosili stvari… To je zaista po cijele dane bilo ljudi. Volonterke su slagale i bilo je sve ok.

‘Napali su nas…’

Sada nema tamo nikoga…naravno da manje ljudi donosi ali nitko ne slaže(hvala onima koji su slagali)…a ljudi kojima je stvarno potrebno ne dolaze, jer ne izlaze ili nemaju kako doći. Dolaze samo problematični ljudi (ovu poruku ne pišem svojoj prijateljici pa da točno kažem riječ za takve, a znate na koju kategoriju ljudi mislim) koji ne znaju voditi brigu ni o sebi. Od takvih smo u srijedu moj zaručnik i ja bili fizički napadnuti. Napali su nas nožem, meni su razbili flašu na glavi, a moj zaručnik je završio na hitnoj.

To je kap koja je prelila čašu! Ormar funkcionira dvije godine…pomogli smo uz vašu pomoć mnogima. Nismo bili udruga sve smo radili volonterski i napravili smo puno. Pomagat ćemo naravno i dalje, ali ne više u ovom obliku. Robu koju ćemo spakirat koja se još može koristiti vozimo u Reto Centar… oni ne rade dok traje Covid-19 ,ali će nam primit robu. Nadam se razumijevanju”, napisala je vlasnica Nataša Šulek na Facebooku.