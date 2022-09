Nakon što je nedavno Zagreb bio prometno zakrčen zbog dolaska turskog predsjednika Recepa Tayipa Erdogana, sada su u najavi nove gužve na gradskim ulicama.

Gužve bi moglo prouzročiti sutrašnje zatvaranje Masarykove ulice u središtu grada. Razlog? Održavanje Europskog tjedna mobilnosti 2022. u organizaciji Grada Zagreba - Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Stoga se u razdoblju od 16. do 23. rujna rujna za promet zatvara Masarykova ulica na dijelu, od Gundulićeve do Preradovićeve i Preradovićeva, te od Masarykove do Berislavićeve.

Samo za stanare

Iz Grada javljaju kako će pristup će biti dopušten samo stanarima i pravnim osobama koje u dvorištima imaju osiguran parkirališni prostor, i to:

• Masarykove od kbr. 1 do 22,

• Tesline od kbr. 7 do 17,

• Preradovićeve od kbr. 7 do 14.

Opskrba će biti dopuštena od 00:00 do 9:00 sati. Taksi-stajalište u Masarykovoj ulici bit će privremeno ukinuto te taksi-vozilima pristup neće biti dopušten.

U istom vremenskom razdoblju mijenja se dopušteni smjer prometa u Berislavićevoj ulici, ulaz će biti iz Gajeve ulice, dok će pristup iz smjera Preradovićeve biti zabranjen.

Dan bez automobila

Također, u četvrtak, 22. rujna, od 8 do 20 sati u glavnom gradu se provodi Dan bez automobila, tijekom kojeg će za motorni promet biti zatvoren uži centar grada: Trg bana J. Jelačića – Jurišićeva – Palmotićeva – Boškovićeva – Andrije Hebranga – Gundulićeva – Ilica – Mesnička – Demetrova – Ilirski trg – Radićeva – Trg bana J. Jelačića.

Zonom zabrane prometa smiju prometovati interventna vozila (hitna pomoć, vatrogasci, policija), komunalna vozila, vozila osoba s invaliditetom koja imaju prebivalište u navedenoj zoni, vozila JGP-a i taksiji.

Navedeno se ne odnosi na dio Masarykove, Tesline i Preradovićeve u kojem će tijekom trajanja Europskog tjedna mobilnosti pristup biti dopušten samo stanarima i pravnim osobama s osiguranim parkirališnim mjestom u dvorištu.

Na Dan bez automobila u zoni zabrane prometa preporučuje se opskrbu obaviti najkasnije do 8 sati ujutro, odnosno do početka zabrane prometa kroz navedene ulice.

Savjet vozačima

Istoga dana, 22. rujna, od 18 do 21 sat privremeno će, radi održavanja biciklijade za motorni promet, biti zatvorene ove ulice:

Preradovićeva – B. Trenka – P. Hatza – K. Mislava – Trg žrtava fašizma – K. Zvonimira – A. Bauera – Vlaška – Trg J. Langa – J. Branjuga – J. Palmotića – R. Boškovića – A. Hebranga – Trg Republike Hrvatske – V. Klaića – Republike Austrije – Trg V. Mačeka – Prilaz G. Deželića – Trg Republike Hrvatske – Masarykova do Preradovićeve

Svim vozačima preporučuje se da tijekom održavanja Europskog tjedna mobilnosti, a posebice Europskog dana bez automobila, izbjegavaju dolazak vozilima u uži centar grada te da umjesto osobnih vozila koriste javni gradski prijevoz i druge alternativne oblike prijevoza.

"Sve sudionike u prometu molimo za razumijevanje i strpljenje te poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije i postupanje u skladu s uputama policijskih službenika i redarske službe", poručili su iz Grada.