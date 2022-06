U Zagrebu će se od srijede, 22. lipnja, zatvoriti cestovni podvožnjak koji spaja Ilicu i Aleju Bologne sa Zagrebačkom avenijom, te će biti zatvorena za sav promet mjesec dana, točnije od 22. lipnja u 7 sati do 26. srpnja u 4 sata.

Zbog radova na sanaciji željezničkog podvožnjaka će svi stanovnici Vrapča, Stenjevca, Gajnica i Podsuseda za putovanje smjerom sjever - jug morati koristiti cestovni podvožnjak u naselju Vrapče kako bi preko Oranica stigli do Zagrebačke avenije ili ići preko Ilice i Ulicom Baruna Filipovića kako bi prošli ispod pruge.

Ovo su obilazni putevi

Inače je tim stanovnicima automobilom do Samobora potrebno 20-ak minuta, a od srijede bi im se put mogao odužiti i na više od sat vremena kroz tunel Podsused i preko Zaprešića.

Koristite li Samoborsku cestu i dolazite li njome iz smjera zapada prema Zagrebu moći ćete na Zagrebačku aveniju doći Škorpikovom ulicom u Jankomiru gdje ćete zatim izaći na Ljubljansku aveniju i onda dalje prema zapadu. Postoji i druga opcija, a to je da se vozite Škorpikovom ulicom do ulice Jankomir, a zatim pokraj shopping centra City Centar One West izađete na Ljubljansku aveniju.