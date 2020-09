Sudbina istarske tvornice jadnako je neizvjesna kao i prije tri mjeseca, što znači da razgovori Vlade i tvrtke ne daju rezultate

Prije više od tri mjeseca, ni javnosti niti Vladi nije najbolje “sjela” najava da bi BAT, multinacionalna kompanija, mogao zatvoriti tvornicu dana u Kanfanaru. Kako piše Novi list, tako bi se pet godina nakon preuzimanja posla od Adrisa stavila točka na industriju duhana u Hrvatskoj.

Zatvaranje tvornice u Kanfanaru značilo bi otpuštanje 500 radnika iz tog mjesta te bi nekoliko tisuća proizvođača duhana imalo ugroženu egzistenciju. BAT se obvezao na rok od pet godina sačuvati proizvodnju u Kanfanaru, a sada je taj rok istekao i više nema prepreka zatvaranju tvornice jer penali više toj firmi ne prijete.

Prema pisanju Novog lista, iz same kompanije do sada nikada nisu otvoreno i jasno rekli kakve oni imaju planove, osim poruke da “konstantno evaluiraju prozvodne lokacije”. Ipak, reakcija Vlade u kojoj su najavili razgovore s predstavnicima britanske tvrtke, kako bi se zadržala proizvodnja u Kanfanaru, jasno sugerira da bi preseljenje ili gašenje proizvodnje moglo biti pitanje dana.

Plenković obećao da će se rješenje za Kanfanar naći

Sudbina istarske tvornice jednako je neizvjesna kao i prije tri mjeseca, što znači da razgovori Vlade i tvrtke ne daju rezultate. Na aktualnom satu Sabora je Marin Lerotić iz IDS-a pitao premijera Andreja Plenkovića što je Vlada do sada učinila da ne dođe do zatvaranja. O detaljima razgovora premijer nije htio govoriti, kao ni o tome pod kojim uvjetima bi tvornica ostala tamo gdje i jest, no ponovio je Vladinu poruku da će učiniti sve da se održi proizvodnja.

“Pokazali smo da nam je važna Istra i istarsko gospodarstvo. Jednako tako nam je važna aktivnost tvornice BAT. Sporazum između tadašnjeg prodavatelja i kupca bio je da će ostati minimalno još pet godina, a ako odu ranije, da će plaćati penale. Nama je bitno da zadržimo radna mjesta i strane ulagače. Ministar Marić vodi razgovore s predstavnicima BAT-a i iznaći ćemo rješenje”, obećao je Plenković IDS-ovcu Lerotiću.

Koje bi bile posljedice zatvaranja?

Tvrtka AR Packaging Croatia iz Kanfanara, inače bivša Istragrafika, jučer je u priopćenju iskazala brigu za tvornicu u Kanfanaru. Poručili su da pažljivo prate razvoj događaja oko tvornice duhanskih proizvoda u Kanfanaru jer će, navode oni, rješavanje tog pitanja u velikoj mjeri odrediti razinu poslovne aktivnosti njihove tvrtke u Lijepoj našoj.

Najveći kupac AR Packaging Croatia je tvornica iz Kanfanara u vlasništvu BAT-a, što znači da im oni osiguravaju značajan dio prihoda. Zato iz AR Packinga kažu da bi najavljeno zatvaranje tvornice negativno utjecalo na poslovanje njihove kompanije te realizacije njihovih planova. Kako navodi Novi list, to se osobito odnosi na investicijski ciklus vrijedan pet milijuna eura, sa čime je tvrtka počela prošlog mjeseca.

Investicijski ciklus je pokrenut kako bi se poslovanje tvrtke dodatno diverzificiralo i omogućilo brži rast na regionalnom tržištu. Usmjeren je na nabavu nove opreme i strojeva. Enis Kancelir, direktor tvrtke, rekao je da je cilj kompanije u idućem razdoblju rast od preko 20 posto. Međutim, taj rast pretpostavlja zadržavanje tvornice u Kanfanaru.