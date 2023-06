Grad Zagreb je izdao priopćenje u kojem navode kako će Selska cesta, zbog rekonstrukcije plinovoda, na dijelu od Ozaljske ceste do Zagrebačke avenije, od četvrtka 22. lipnja 2023. od 7 sati do nedjelje 25. lipnja 2023. do 20 sati biti zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci su:

Iz smjera juga:

Selska cesta – Zagrebačka avenija – ulica Dragutina Golika – Baštijanova ulica - Selska cesta

Iz smjera sjevera:

Selska cesta – Ozaljska ulica – Nehajska ulica – Zagrebačka avenija – Selska cesta

Selska cesta – Ozaljska ulica – Puljska ulica – Zagrebačka avenija

"Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za razumijevanje", navode iz Grada Zagreba.