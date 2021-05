‘ZATEKLI STE ME’; Kandidat za gradonačelnika Osijeka u debati zablokirao na pitanju o datumu osnivanja NDH; ‘Vjerojatno neko spajanje…’

‘Pazite, to je bilo to razdoblje, to je bio određeni bunt naroda i to treba percipirati po meni’, rekao je Berislav Mlinarević odgovarajući na pitanje o značenju datuma 10. travnja 1941.

HDZ-ov Ivan Radić i neovisni kandidat s podrškom Domovinskog pokreta Berislav Mlinarević, kandidati za gradonačelnika Osijeka, sučelili su se u Dnevniku Nove TV. Tom prilikom odgovarali su i na nekoliko povijesnih pitanja.

“Što vama znači datum 10. travnja 1941.?”, upitao je Mislav Bago Berislava Mlinarevića, nakon čega je nastao muk.

PLENKIJEVI DEČKI PROPALI, A NA ISTOKU ZASJAO HDZ-OVAC KOJI STALNO NERVIRA ŠEFA: Čeka li nas bježanija u Zagrebu i tko je najveći gubitnik?

‘Zatekli ste me…’

“’41.? Uuu, samo malo. S gradom Osijekom ima nešto? ’41.? Sad ste me… 10. travnja. Mislim da su to… Zatekli ste me”, rekao je Mlinarević. “Značajan datum je vjerojatno za neko spajanje… ’41.? ’41.? ’41.?” nabrajao je.

“Ide? Treba pomoć?”, upitao je Bago, nakon čega mu je rekao da je tada osnovana NHD. Potom je Mlinarević pojasnio što mu to znači. “Sve treba staviti u kontekst vremena. Ako je kontekst takav, onda ga treba tako i doživjeti”, rekao je.

Na daljnji upit doživljava li taj datum pozitivan ili negativan, Mlinarević je rekao da je “sve što je u vezi hrvatske povijesti pozitivno”. “Pazite, to je bilo to razdoblje, to je bio određeni bunt naroda i to treba percipirati po meni. Svako razdoblje… Ja ću reći i preko što se događa, to ima veze s nacionalnošću i sad ne znam na što aludirate”, rekao je.

HDZ-ov Radić rekao je da njemu taj datum ne znači ništa dobro.

BUDUĆNOST OSIJEKA SVELA SE NA LETEĆE KRVOPIJE: ‘Mi smo taoci. Komarci nam dolaze iz mjesta gdje je HDZ na vlasti’