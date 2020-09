‘ZASTUPNIKE BEZ MASKE, AKO TREBA, IZNOSIT ĆE SE IZ SABORA’: Jandroković predstavio nova pravila, no jedan problem još ostaje

Saborska služba već radi na tome da osigura glasanje zastupnika koji su ili bolesni ili u samoizolaciji

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sazvao je sjednicu Predsjedništva Hrvatskoga sabora, a nakon toga sjednicu Predsjedništva Sabora s predsjednicima klubova zastupnika, na kojima se raspravljalo o načinu rada Hrvatskoga sabora u predstojećem razdoblju, prenosi N1.

“Sukladno preporukama HZJZ-a i strukovnih liječničkih udruga i s obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju donijeli smo odluku da su maske obvezne na sjednicama Hrvatskog sabora tijekom plenarne sjednice i striktno ćemo se toga držati. To je, dakle, obaveza svih zastupnika”, rekao je Jandroković, dodavši da je odluka donesena jednoglasno.

Upitan što će se dogoditi ne bude li se netko od zastupnika pridržavao odluke o obveznom nošenju maski, Jandroković je rekao da će ga prvo zamoliti da napusti dvoranu, a ako to ne učini, dobit će opomenu s isključenjem za taj dan, pa će se napraviti i prekid sjednice i zamoliti saborske službe da tu osobu udalje iz Sabora.

Manji broj zastupnika, glasanje u više dvorana

Jednoglasno je donesena i odluka da se aktivira članak 293 a, koji propisuje manji broj zastupnika tijekom sjednica. Bit će ih 41, a do toga su broja došli primjenom odluke koja vrijedi za postavljanje pitanja na aktualnom prijepodnevu, pa se broj zastupnika dijeli sa četiri. Prema tome, HDZ će imati 16 zastupnika, SDP devet, Domovinski pokret tri, Most dva, Zeleno-lijevi blok dva, a svi ostali po jednoga zastupnika, što ukupno čini 41 zastupnika plus predsjedavajući sjednice.

Glasat će se u više dvorana, a aktivirat će se i mogućnost elektroničkog glasanja, a saborska služba već radi na tome da osigura glasanje zastupnika koji su ili bolesni ili u samoizolaciji, rekao je Jandroković.