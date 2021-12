Saborski zastupnik Hrvatskih suverenista Željko Sačić u Klinici za zarazne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' u Zagrebu oporavlja se od teške upale pluća izazvane koronavirusom.

"Na zaraznoj sam, sad sam već super. Tu sam već četiri, pet dana. I sve je izvrsno, ali kad sam došao bilo je jako gadno", rekao je Sačić za Dnevnik.hr.

Na terapiji je kisikom

Nakon što se zarazio, isprva se sam liječio kod kuće zbog relativno blagih simptoma. No, nakon nekoliko dana zdravstveno stanje mu se pogoršalo.

"Počeo sam jako kašljati i narasla mi je temperatura na 39. Došao sam u Zaraznu gdje su mi snimili pluća i otkrili da imam tu podmuklu upalu pluća. Odmah su me zadržali", ispričao je Sačić dodavši da mu je 'u tijelu nastao raspad sustava'.

Sada je na terapiji kisikom i osjeća se dobro.

Nije se želio cijepiti

On je, inače, često kritizirao mjere protiv širenja epidemije i nije se cijepio.

"Nisam bio protiv cijepljenja i nikome ne govorim da se ne cijepi. Osobno sam očito precijenio svojih 59 godina naspram te bolesti, a i moje bolesti koje su pridonijele. Ovo je opaka bolest i opak virus. On je pregazio moje prirodne prepreke. Svatko tko se hoće cijepiti, neka se cijepi. Ali neću natjeravati nikoga da se cijepi, kao što nisam ni sebe", kazao je Sačić za Dnevnnik.hr.

Uputio je i savjet svima koji obole od covida.

"Ako se to dogodi unatoč tome što čovjek smatra da će nadvladati virus, onda mora na vrijeme hitno doći u bolnicu jer to je spas. I moram reći da svi ovdje, i liječnici i medicinske sestre i svi koji se brinu o pacijentima, ti ljudi doista spašavaju ljudske živote i njima sva zahvala. Kad uđeš u sustav nitko te ne pita jesi se cijepio ili nisi, njima je samo bitno spasiti ljudski život. To je puno mudrije od političara koji šalju poruke tko se nije cijepio neka umre pred bolnicom", kaže Sačić koji, usprkos težem obliku bolesti, nije promijenio stav o cijepljenju.