Saborski zastupnik stranke Možemo Damir Bakić za N1 je komentirao najavljeno porezno rasterećenje plaća.

“Definitivno podržavamo nastojanje da se smanji porezno opterećenje rada. No, to nije jednostavno. Naša temeljena primjedba, iz najava koje smo čuli, čini se da se to pokušava napraviti partikularnim zahvatom u porezni sustav, ne sagledavajući porezni sustav.”

“Što se tiče intervencija u mirovinski sustav, mislimo da ovaj način, otpuštanje uplata jednog dijela mirovinskog doprinosa neće biti dobar jer ćemo time stvoriti novu specifičnu kategoriju osiguranika, a s druge strane je nejasno tko će biti podoban za tu mjeru, koja kategorija radnika”, istaknuo je Bakić.

Kaže da to sve otvara dva nova važna pitanja. “Jesmo li sigurni da će kroz tu mjeru neto plaća radnika zaista porasti? Tko garantira da poslodavci neće smanjiti bruto plaću radnika, a ponešto povećati neto plaću i iskoristiti priliku da smanje cijenu rada?”

Najmanje plaćaju najimućniji

Istaknuo je da se udaljavamo od temeljnog principa da iznos mirovine odgovara uplaćenom doprinosu i to na adekvatan način.

Osvrnuo se i na nejednako porezno opterećenje. “Kod nas najmanji porez plaćaju oni koji su najimućniji.”

Rekao je i da još uvijek ne oporezujemo imovinu na pravi način. “Porez na nekretnine bi trebao biti uveden ali na način da porez na prvu, jedinu nekretninu ne bude veći nego što je sad ono što se zove komunalna naknada. Porez na drugu, treću nekretninu bi trebao biti progresivno veći.”