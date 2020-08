PETEK TRAŽI REAKCIJU NADLEŽNIH: Institucije trebaju istražiti C.I.O.S., a Grad Zagreb revidirati ugovore

Podsjetio je da su od Grada Zagreba na razini Gradske skupštine zatražili sve dokumente vezano za poslovanje Grada s grupacijom Cios, ali ih nisu dobili

Zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Renato Petek zatražio je u petak hitnu i adekvatnu reakciju nadležnih državnih institucija vezano za jučerašnji požar u postrojenju za odlaganje otpada C.I.O.S. grupe, a od Grada da razmotri mogućnost raskida ugovora s tom tvrtkom.

Petek je istaknuo da se radi o četvrtom požaru u šest godina unutar objekta te grupe, poručivši da je tome “sada stvarno dosta”.

“Inzistirat ću od državne razine da provedu sve one radnje koje su potrebne vezano za kontrolu rada te tvrtke koja od strane Ministarstva ima dozvolu za rad i koja se cijelo vrijeme produljuje”, rekao je na konferenciji za novinare.

Istaknuo je da vlasnici imaju stalne probleme i požarne situacije te podsjetio na nedavni požar u Kukuljanovu u okolici Splita, koji se dogodio na prostoru jedne od tvrtki iz te grupe, ali i na prošlogodišnji požar na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševac za čije je upravljanje zadužena jedna od tih tvrtki.

Podsjetio je da su od Grada Zagreba na razini Gradske skupštine zatražili sve dokumente vezano za poslovanje Grada s grupacijom Cios, ali ih nisu dobili. No, Petek ističe da je uspio doći do svih ugovora koje imaju.

Neprihvatljivo mu je da građani odvajaju svoje vrijeme i otpad, koji zatim Čistoća skuplja, da bi većina tog otpada, papira, plastike, metala, završila upravo u toj tvrtki gdje se događaju požari. Za to su građani, naveo je, prošle godine platili 27 milijuna kuna iz gradskog proračuna, a uz zbrinjavanje, dobili su i novi požar.

Moguć raskid ugovora zbog potencijalne ugroze zdravlja stanovnika

Neprimjerenim smatra da jedna tvrtka konstantno ima sve ugovore, da se praktički jedina tvrtka javlja na natječaje u Zagrebu i da na njima pobjeđuje pod uvjetima koje postavlja, dok su ti uvjeti svake godine financijski sve zahtjevniji i skuplji.

Petek je najavio da će stoga na Gradskoj skupštini u rujnu tražiti mogućnost da dođe do revizije poslovanja Grada Zagreba, odnosno Holdinga s tvrtkama iz Cios grupe, istaknuvši da u ugovorima postoji i mogućnost za njegov raskid s obzirom na to redovno dolazi do potencijalne ugroze zdravlja stanovnika, odnosno zagađenja zraka.

Petek očekuje da Ministarstvo unutarnjih poslova javno objavi podatke vezane za istrage požara na toj lokaciji jer ih do sada nisu imali prilike dobiti, a bilo je i naznaka da su podmetnuti.

Od Ministarstva zaštite okoliša očekuje reviziju dozvola koje imaju ta tvrtka i sve vezane tvrtke i na drugim lokacijama u Hrvatskoj, a što se tiče Ministarstva zdravstva, vjeruje da će se ministar Vili Beroš oglasiti po pitanju konstantne potencijalne ugroze za zdravlje stanovništva.

“Konstantni požari upućuju na to da postoje određeni problemi, bilo kod te tvrtke ili njihove konkurencije, no to nije problem građana Zagreba. Oni za velik novac koji izdvajaju za zbrinjavanje otpada moraju biti sigurni i na ovom prostoru ne smije dolaziti do ovakvih situacija”, poručio je Petek.