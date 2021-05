‘Oni misle da je bavljenje javnim poslovima došlo do te točke da možeš nekažnjeno tisuću puta ponavljati najgore uvrede, laži i objede, jer da je to sada u pravilima i da je to i medijima i javnosti i građanima najuzbudljivije’, napisao je Damir Bakić u objavi na Facebooku

Saborski zastupnik političke platforme Možemo! Damir Bakić komentirao je na Facebooku drugi krug izbora za gradonačelnika Zagreba u kojemu je favorit čelnik Možemo! Tomislav Tomašević. Iako u svojoj objavi ni imenom ni nazivom ne navodi Domovinski pokret i Miroslava Škoru, lako je zaključiti da je Bakić mislio na njih.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

‘Nastojali smo prokazati djela, ne ljude’

“To je zlo, nema tu dileme. Najgore od svega je to što i oni znaju da je zlo. Sutra, na ulicama i na tržnicama, a osobito u saborskim hodnicima gdje ih ne vide njihovi pristalice, namigivat će kolegama i hodat će nedužno, uvjereni, i još nas će uvjeravati da smo u redu, da je to bila samo predizborna utakmica u kojoj smo ukrstili argumente i laži, pa sad već tko čime raspolaže, ali eto, tako se mora jer tako se animiraju birači i to da je samo alat njihove borbe. Oni misle da je to tehnologija koja je prihvaćena, regularna i dozvoljena. Oni misle da je bavljenje javnim poslovima došlo do te točke da možeš nekažnjeno tisuću puta ponavljati najgore uvrede, laži i objede, jer da je to sada u pravilima i da je to i medijima i javnosti i građanima najuzbudljivije.

Kad god smo nešto loše saznali skanjivali smo se. Nastojali smo prokazati djela, ne ljude. Tisuću puta se okreneš u krevetu prije nego spomeneš neko ime. Ako i saznaš, znaš da je s druge strane osoba. Ako i kažeš nešto grubo, ispričaš se. Ako pretjeraš, tebi je teže.

‘Oni misle da je to kampanja’

Milijun svjetova dalje je da se svjesno izgovaraju laži. Da se podrazumijeva kako je to ispravno. Ne nehotične greške ili zablude, nego svjesne laži. Da se misli u redu je to, to je tehnologija, to je stranačka vojska, ideologija, botovi i automati, profili i lažni identiteti, generička lica s reklamnih panoa, da su to su naši izbori. Da se vrijeđa i blati bez posljedica, da se najnižim strastima najniže strasti raspiruju.

Oni misle da je to kampanja, da je to bavljenje javnim poslom, da su to izbori. Molim vas, izađite na izbore”, apelirao je Bakić u svojoj objavi na Facebooku.

