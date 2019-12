ZASTUPNIK HNS-A BRANI MINISTRICU DIVJAK: ‘Povijesna reforma obrazovanja se nastavlja, a učitelji će imati 1000 kuna više’

Čuraj kaže i kako se Divjak, s jedne strane optužuje da je stala na stranu sindikata, a s druge da to nije napravila

Saborski zastupnik HNS-a Stjepan Čuraj branio je u petak ministricu obrazovanja Blaženku Divjak i njezine rezultate, nakon informacije da je SDP skupio 31 zastupnički potpis za pokretanje procedure iskazivanja nepovjerenja ministrici.

“Rezultati nisu bitni, bitan je neki dojam, bitno je igranje politike, bitno je pozicioniranje kako će netko nekoga nadmudriti, a to nas ne vodi nigdje”, rekao je zastupnik u Hrvatskom saboru u vremenu za slobodne teme. Ministričina je odgovornost, ironizirao je, borba protiv lažnih diploma, uvođenje informatike u škole, ulazak Hrvatske u CERN, miljardu europskih sredstva za unaprjeđenje strukovnih škola… Čuraj kaže i kako se Divjak, s jedne strane optužuje da je stala na stranu sindikata, a s druge da to nije napravila. “Rezultat svega je da se povijesna reforma obrazovanja nastavlja, da će učitelji imati praktično tisuću kuna veću plaću”, rekao je te napomenuo da Divjak hvale iz Europe. Drugi prepoznaju njen rad, pohvale dolaze iz Europske komisije, ističe Čuraj i dodaje kako bi, da je Komisija rekla nešto loše, to svi citirali, ali kad se radi o pohvalama, one nikome nisu bitne.

Arsen Bauk (SDP) uzvraća kako mu je logično da ministricu brani stranka iz čije kvote dolazi, no nije mu logično da “još nije primijetio obranu članova i predsjednika Vlade”. Radujemo se Vladinu očitovanju na naš zahtjev i očekujemo da prihvate naš prijedlog, jer će u njemu biti citati dijela članova Vlade i potpredsjednika Sabora Reinera o radu ministrice, naveo je Bauk.

Bulj: Odbor za veterane uvukao se u politizaciju

Miro Bulj (Most), potpredsjednik Odbora za ratne veterane, ustvrdio je kako se taj Odbor uvukao u “politizaciju”, te negodovao što se tematska sjednica Odbora odgađa za siječanj, poslije predsjedničkih izbora. Na prijedlog udruga iz Domovinskog rata, Odbor je zakazao sjednicu o “slučaju Milorada Pupovca” i njegove usporede Hrvatske s NDH, to su inzistirali HDZ i Josip Đakić, udruge su to tražile, rekao je Bulj, pa naveo da je sjednica, koja se trebala održati u prosincu, prebačena za siječanj.

“Sjednica je sazvana 3. prosinca, pa prebačena na 12., jučer je od Đakića došla obavijest da se odgađa, da će biti danas, a onda isti dan opet dopis Đakića da se odgađa za 15. siječnja”, naveo je Bulj i ustvrdio kako je to “velika manipulacija i korštenje Pupovca u izborne svrhe”. “Jer kad im treba za napade, napadnu ga, a onda svakog petka uredno u strahu dižu ruke zajedno s njim”, izjavio je zastupnik.

