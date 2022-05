Lijevi dio saborske oporbe ustvrdio je u četvrtak da je potrebno donijeti novi i suvremeniji zakon koji regulira prekid trudnoće, dok su u HDZ-u predloženo ocijenili lošijim od zakona prije 40 godina. Sabina Glasovac je, predstavljajući SDP-ov prijedlog zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće, naglasila kako "prekid trudnoće treba biti legalan, siguran, dostupan i kvalitetan".

Treba osuvremeniti zakon, omogućiti ženama pristup informacijama edukaciji kontracepciji i prekidu trudnoće na zahtjev bez odugovlačenja, pitanja, odvraćanja i dezinformiranja poštujući njezinu privatnost i dostojanstvo, kazala je.

'Vlada zatvara oči'

"Vlada zatvara oči na sve jača konzervativna kretanja u društvu i dopušta da zbog toga ne funkcionira zdravstveni sustav, zbog straha od gubitka glasova boji se suprotstaviti marširajućem konzervativizmu", ustvrdila je Glasovac.

Ivana Posavec Krivec (Socijaldemokrati) također je pozvala na donošenje novog zakona za siguran, dostupan, informiran i besplatan medicinski postupak prekida trudnoće te dostupnu i besplatnu kontracepciju istaknuvši da se ne smije dozvoliti daljnja erozija prava žena u društva.

Odluka Ustavnog suda otprije pet godina

Zastupnice su ukazale i na odluku Ustavnog suda koji je 2017. preporučio donošenje novog zakona. Branko Bačić (Klub HDZ) kazao je da je predloženo "skandalozno podnormirano" i "u pravnom smislu ispod zakona koji je donesen prije više od 40 godina" te je najavio da ga HDZ neće podržati.

Bez okvira predlaže se davanje ovlasti ministru da pravilnikom određuje edukacijsko- preventivne mjere, dok je za vrijeme pandemije, za mjere manjeg značaja, oporba tražila donošenje dvotrećinskom većinom, rekao je.

Osim toga, dodao je, sam naziv zakona jasno odražava stav predlagatelja da je osnovno usmjerenje prekid trudnoće što je u suprotnosti s odlukom Ustavnog suda da prekid trudnoće mora biti izuzetak, a ne pravilo.

No u raspravi o pravima žena, najdalje je otišao Stipe Mlinarić Ćipe.

'Koja je razlika između države i četnika'

“Za mene život počinje začećem i traje do smrti, uvijek sam za kulturu života, ne kulturu smrti. Kolegice Sabina, gospođi Ružici Markobašić gurnuli su 12.11.1991. godine cijev puške u vaginu i opalili su. Što su ubili u njoj? Bila je u sedmom mjesecu trudnoće. Nakupinu stanica, bjelančevina ili dijete? Recite mi, koja je razlika između države koja to radi legalno i tog četnika koji je napravio stravičan zločin, a na kraju je ubio i gospođu Ružicu Markobašić? Koja je razlika između države i četnika? Za mene je nema, isti su ako to rade”, rekao je.

Predsjednik SDP-a tražio je povredu Poslovnika jer je Mlinarić Ćipe “Hrvatsku, samostalnu i suverenu državu usporedio s četnikom”. “Govoriti o ratnom zločinu i povući paralelu sa zakonom kojeg je Ustavni sud potvrdio Ustavnim je ispod svake razine”, rekao je Grbin.

Predsjedavajući Ante Sanader dao je Grbinu opomenu jer, kako je rekao, Mlinarić Ćipe “nije usporedio državu Hrvatsku s četnicima. On je hrvatski branitelj i nije korektno da vi tako govorite o njemu”.

Ponovno se javio i Mlinarić Ćipe.

“Nikad ja državu Hrvatsku neću usporediti s četnicima, što za vas ne bih baš rekao, ali, usporediti zakon koji je nakaradno napisan, i to je vaša partija napisala ’78. godine, vrlo rado ću ga usporediti i reći da je to za mene jednako četniku. Taj zakon, ne država Hrvatska”, rekao je Mlinarić Ćipe.