ZASTUPNIK DOMOVINSKOG POKRETA: ‘Svrbi i Milanovića i Plenkovića, svrbi ih afera Janaf i korupcija’

Stipo Mlinarić o prepucavanju Milanovića i Plenkovića: ‘Svrbi ih afera Janaf i korupcija’

Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta, komentirao je za N1 nastavak prepucavanja predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. “Ni njih dvojica ne znaju što će reći dokad ne izađu pred novinare”, rekao je te dodao je kako stoji teza da su Plenković i Milanović privilegirana mladež iz prošlog sistema, a isto to su i u ovom.

“Svakim danom tiskovnim konferencijama pokušavaju zabaviti javnost”, smatra zastupnik Domovinskog pokreta koji misli da “svrbi” obadvojicu, a ne samo Milanovića jer su, naveo je potom, prepucavanja počela kada i afera Janaf. “Svrbi ih afera Janaf i korupcija”, istaknuo je.

Tko širi govor mržnje?

Kaže da je Domovinski pokret govor mržnje osjetio i na svojoj koži u predsjedničkoj kampanji i kampanji za parlamentarne izbore. “Tko širi govor mržnje? Pa i gospođa Obuljen koju je predsjednik prozvao. Ne sjećam se da smo mi ikad širili mržnju. Događaj na Markovu trgu smo osudili”, rekao je.

Smatra da svaka stranka mora imati službenu stranicu i administratora koji će brisati govor mržnje. Ne očekuje daljnju eskalaciju nasilja, a misli i da se napad na Markovom trgu mogao spriječiti. “Zapanjujuće da je možete tamo doći s kamionom lubenica, a do pucanja kalašnjikovom prošlo je 25 dana”, rekao je pa prozvao ministra Davora Božinovića jer nije pojačao osiguranje nakon performansa Ivana Vilibora Sinčića.

Napad na policajca ne bi okarakterizirao kao teroristički čin. “To trebaju reći nadležne službe. Plinske boce osuđujem, ali ne bih rekao da je to teroristički čin. Nisam rekao da napad na Markovom trgu nije terorizam već da nadležni organi nisu to rekli. Ne bih to rekao dok mjerodavne službe to ne kažu.”

Krajnja ljevica i desnica

U tjednima pred nama ne vidi razloga za daljnju eskalaciju u javnom prostoru s obzirom na to da se bliži i obljetnica Vukovara. “Ne, ne vidim tko će širiti, osim Plenkovića i Milanovića. Kolona će proteći u molitvi i tišini”, rekao je i dodao da se slaže s Milanovićem da se treba sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost.

Mlinarić smatra da u Saboru prije postoji krajnja ljevica nego krajnja desnica. Domovinski pokret ne smatra krajnjom desnicom, jer, kako kaže, i sam naziv govori da ide od centra.

