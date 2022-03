Saborski zastupnici u petak su apelirali da se ne stvara panika i psihoza među građanima zbog pada bespilotne letjelice noćas na zagrebačkom Jarunu te pozvali sve nadležne službe na hitnu istragu, ali i ozbiljnu raspravu u NATO-u zbog tog incidenta.

Izjave novinarima predstavnici političkih stranaka dali su izvan sabornice, a dio oporbe nadležne su prozvali za loše i zakašnjelo informiranje javnosti.

Besposadna vojna letjelica koja se srušila u četvrtak navečer iza 23 sata u zagrebačkom naselju Jarunu, prema dosadašnjim informacijama ruske je proizvodnje, ali ne zna se je li bila u posjedu ruske ili ukrajinske vojske. Prema dosadašnjim saznanjima, u hrvatski zračni prostor je ušla iz Mađarsku, odakle je došla iz pravca Rumunjske.

HDZ-ov Mario Kapulica pad bespilotne letjelice ocijenio je ozbiljnim incidentom i naglasio da je zadaća svih u sustavu nacionalne sigurnosti da u ovakvim iznimnim situacijama 'zadrže hladnu glavu'. Ovdje je riječ o jednom izoliranom incidentu i sve sastavnice hrvatskoga sigurnosnog sustava su uključene kako bi se utvrdile sve okolnosti, ali i detektirale opasnosti i ugroze za našu nacionalnu sigurnost, istaknuo je.

„S obzirom na to da je politička tajnica SDP-a tražila ostavku ministra obrane, rekao bih da ovo nije vrijeme za politizaciju i prikupljanje političkih bodova; to sada trebamo isključiti iz javnog prostora, što svi relevantni čimbenici u državi i čine”, poručio je HDZ-ov zastupnik Kapulica.

Smatra da ne možemo govoriti o odgovornosti naše Protuzračne obrane koja je sposobna i kapacitirana jer se 'ovdje jednostavno radi o izoliranom incidentu kojeg očito u kratkom vremenu od nekoliko minuta nismo mogli prevenirati', dodao je.

Grbin: Naša sigurnost ne smije počivati na sreći

SDP-ov Peđa Grbin je kazao da je ovo što se dogodilo poruka svima da, bez obzira što se čini da je rat daleko, on je ipak samo jednu zemlju udaljen od Hrvatske i toga moramo biti svjesni.

„Moramo saznati i tko je tu letjelicu poslao jer Ukrajina tvrdi da nije njihova; kako se moglo dogoditi da ona dođe do Zagreba i kako se moglo dogoditi da se ne reagira prije nego što takva letjelica padne u naseljenom području. U ovom trenutku nije vrijeme za upiranje prsta u bilo koga, ali je itekako vrijeme za tražiti odgovoriti i onda raspraviti kako osigurati da se u sličnoj budućoj situaciji koja je moguća ovo ne ponovi”, kazao je Grbin.

Dodaje kako je ogromna sreća što letjelica nije pala na zgradu u kojoj žive ljude, a 'naša sigurnost ne smije počivati na sreći'.

Kada se ovakve stvari dogode potrebno je istog trenutka izaći pred javnost i građane i poslati poruke da ljudi mogu biti sigurni i ne može se čekati 12 sati da počnemo dobivati službene informacije. Način na koji se javnost informirala u ovom slučaju nije dobar i informiranje mora biti puno brže u ovakvim slučajevima, kritizirao je Grbin.

Kaže kako nema dovoljno informacija da bi komentirao zašto NATO nije reagirao, ali ističe kako se mora jako detaljno utvrditi što se dogodilo, pa ako se utvrdi da je bilo propusta treba osigurati da se ovakve situacije više ne mogu ponoviti.

Hajdaš Dončić: Veliki propust Mađara

Predsjednik saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić rekao je da se, na temelju informacija koje je dobio iz Ureda predsjednika i sigurnosno-obavještajnog aparata, najvjerojatnije radi o velikom propustu Mađara, koji su u NATO-u, jer je letjelica imala radarski otisak i letjela je na dovoljnoj visini da bi bila uočljiva.

„U njihovom zračnom prostoru bila je više od 40 minuta, u mađarskom zračnom prostoru i pitanje je zašto Mađari nisu reagirali. Kako je moguće da nisu primijetili i reagirali bučnu letjelicu od 14 metara, to je za ozbiljnu raspravu na razini NATO-a, koji bi baš sada trebao biti pozorniji i pažljiviji zbog ukrajinsko-ruske krize. U Hrvatskoj je na radaru bila samo sedam minuta i to je prekratko vrijeme da bi bilo tko u Hrvatskoj mogao reagirati, a to nam govori da bismo trebali više ulagati u protuzračnu obranu i kibernetičku sigurnost”, smatra Hajdaš Dončić.

Što se obavještavanja javnosti tiče, ocijenio je da je riječ o zakašnjeloj reakciji i država bi se trebala puno bolje organizirati, možda utemeljiti neki centar koji bi u ovoj ratnoj psihozi brzo i točno informirao građane kako bi ih se umirilo. Ovo je vjerojatno bio incident i letjelica se 'izbrikala', ali to ne amnestira cijeli sustav koji bi građane trebao pravodobno obavještavati što se dogodilo, poručio je.

Vidović: Dron se vjerojatno nekom otrgnuo s ratišta

Franko Vidović iz Kluba Socijaldemokrati i predsjednik saborskog Odbora za obranu poručio je građanima da budu mirni. „Agencija za istraživanje zrakoplovnih nesreća je na terenu i vidjet ćemo kamo će istraga dovesti, možda do DORH-a. Na svu sreću, dron nije pao na zgradu, a nezahvalno je nagađati je li bio špijunski ili borbeni dron, vidjet ćemo kada bude gotova istraga”, kazao je.

Napomenuo je kako nije baš siguran da nitko nije vidio da je dron uletio u naš zračni prostor. "Treba pregledati radare i nemojmo dizati paniku i histeriju u javnosti nego pustimo da Agencija odradi svoj posao. Jutros se sastao i obavještajni aparat i pričekajmo izvješće," smirivao je situaciju Vidović.

„Ne želim špekulirati i u najboljoj namjeri nadam se da se radi o slučajnosti. Ako se radi o izviđačkoj letjelici, ona je vjerojatno došla do kraja svog leta, jer koliko vidim u medijima, riječ je o kerozinskom motoru, i pokušala aktivirati padobrane i pala, i to je to. Vjerojatno se nekome otrgnuo s ratišta”, ocijenio je.

Dodao je da ne zna kako i čime je protuzračna obrana mogla reagirati u mirnom rasporedu. "Oni osmatraju nebo, ali nema nikakav sustav koji bi štitio jer mi nismo ni u kakvoj ratnoj situaciji. Uostalom, što bi nam značilo rušenje drona koji ima dimenzije 14 puta 3 metra. Zato, pustimo da službe odrade posao, nemojmo špekulirati i dizati paniku", naglasio je Vidović.

Na žalost, dodao je, "padaju i zrakoplovi. Dogodilo se - i that's it".

Grmoja: Očito se radi o nekakvom kvaru

Mostov Nikola Grmoja kaže kako je nevjerojatno da 11 sati nakon događaja nemamo nikakve službene informacije, već samo različite špekulacije.

„U ozbiljnoj državi to se ne može na takav način odvijati i ne može se čekati reakcija premijera ili nekakav presica, trebalo je jutros građane obavijestit s onim informacijama koje nadležne službe imaju”, kazao je Grmoja.

Na upit bi i to mogao biti povod za snažnije uključivanje NATO-a u sukob u Ukrajini, Grmoja odgovara da ne bi išao tako daleko.

„Očito se radi o nekakvom kvaru ili slično, situacija je ozbiljna i bez toga i bez dizanja dodatnih tenzija, ne želim na bio koji način zabrinjavati naše građane, neka službe kažu o čemu se radi”, dodao je.

Sačić: Kao članica NATO-a sada smo strana u sukobu

Željko Sačić iz Hrvatskih suverenista pad drona u Zagrebu ocijenio je neugodom i apelirao da se pričeka završetak svih istraga.

„Ispaljen je izgleda iz zapadnog dijela Ukrajine, a je li se 'zblesirao informatički' i odletio u suprotnom smjeru ili je u pitanju namjera njegovog aktiviranja baš na Hrvatsku, to sve moraju reći istrage. Bogu hvala, nije pao na zgradu i nije bilo ljudskih žrtava, ali neugodno jest i to nam daje znak da smo mi kao članica NATO-a sada jedna od strana u sukobu”, ocijenio je Sačić.

Dodaje kako je moguće da je riječ o provokaciji, 'zblesiranju' komandnog sustava, ali i da je možda u pitanju poruka.

Smatra i kako je indikativno da su Putin i Lavrov 'baš jako, jako zainteresirani da Hrvatsku stave u prvi plan neprijatelja Ruske Federacije u posljednja dva tjedna', iako nismo kao mala zemlja, nikakva opasnost.

A moguće je, dodaje Sačić, da su ih iziritirale neke izjave naših državnih dužnosnika, ali i medijski napisi o 200 hrvatskih dragovoljaca u Ukrajini.

Upitao je i imamo li mi visokosofisticirane radarske uređaje za detektiranje takvih letjelica, ali, kaže, ako momcima koji to trebaju pratiti, projektil prođe, to znači da budnost treba biti na višoj razini.

Hrvatski suverenisti saborskom Odboru za obranu podnijeli su zahtjev za hitno odmrzavanje obveznog služenja vojnog roka.

Mrak Taritaš: Ne slušamo Putina, a stalno najavljuje što će raditi

Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a istaknula je da je vojni dron koji se srušio u Zagrebu, veličine omanjeg autobusa, 14 metara i šest tona, i pitanje je kako je moguće da je tu doletio i srušio se; jer, kaže, 'ja u nekakve slučajnosti baš i ne vjerujem'.

"U Saboru smo raspravljali o cyber sigurnosti, a ja sam na proračun dala, kada još nije bilo agresije Rusije na Ukrajinu, amandman da se sredstva za nju povećaju jer se stvari danas događaju drugačije. Dok mi ovdje razgovaramo, satelit koji gore leti zna da smo ovdje, koliko nas ima i otprilike koliko smo stari", poručila je.

Ocijenila j kako ovaj događaj samo govori o našoj totalnoj nespremnosti. Jedno je bildanje mišića, a drugo je stvarno stanje da se dron veličine omanjeg autobusa srušio usred Zagreba i pritom tko zna što sve ne preletio, upozorila je Mrak Taritaš.

„Ne želim širiti paniku, ali ja ne vjerujem u slučajnosti i ovo je određeni znak. Mi cijelo vrijeme ne želimo slušati Putina, iako stalno najavljuje što će raditi. Trebamo slušati i dobro se pripremiti, pozvati stručnjake iz NATO-a i reći im da nije slučajnost da nam se to dogodilo u centru grada. Cijeloj situaciji treba najozbiljnije moguće pristupiti”, zaključuje Mrak Taritaš.