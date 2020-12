ZASTUPNICI OGORČENI CIJENOM NOVOG SPOMENIKA DOMOVINI; Tomašević: ‘Sramota, pa Pelješki most košta manje po metru’

Tomašević je istaknuo kako je visoka cijena gradnje Spomenika domovini sramota, a Petek rekao da je Spomenik domovini skup jer je od “dioptrijskog stakla”; obojica nisu bili pozvani na otvorenje

Saborski i gradski zastupnik Tomislav Tomašević u četvrtak je istaknuo kako je visoka cijena gradnje Spomenika domovini sramota te poručio da bi pravi Spomenik domovini bio da se pomoglo građanima koji su u potresu ostali bez krova nad glavom i sada će zimu dočekati u kontejneru. Tomašević je na pitanje novinara zašto nitko od oporbe nije došao na otvorenje Spomenika domovini rekao da čak nije dobio ni poziv. “Morao bih provjeriti s kolegama jesmo li uopće poziv dobili od protokola”, rekao je Tomašević novinarima na Zagrebačkom velesajmu gdje se održava sjednica Gradske skupštine.

OTVOREN SPOMENIK DOMOVINI: Izgradnja je koštala gotovo 35 milijuna kn; Bandić: ‘Ćaća gleda svoje djelo, a djelo gleda ćaću’

Tomašević: Pelješki most koštao je manje po metru nego ovaj spomenik

“S druge strane, vidite da nije bio nitko niti iz državnog vrha, tako da možda se oni srame od nečega, u najmanju ruku koliko je koštao taj projekt. Ja sam izračunao danas – 2404 metra Pelješkog mosta sam usporedio sa 30-ak metara ovog spomenika. Pelješki most sa svim onim stupovima u moru, najkompleksniji infrastrukturni projekt u Hrvatskoj je koštao manje po metru nego ovaj spomenik. Znači, oko 870.000 kuna po metru je koštao Pelješki most, a više od milijun kuna po metru košta Spomenik domovini. Ja mislim da je to sramota”, istaknuo je zastupnik Tomašević. “Ja mislim da bi pravi Spomenik domovini bio da se svim onim građanima koji su ostali bez krova nad glavom u potresu i sada će zimu dočekati u kontejneru, a takvih je 50-ak obitelji po zadnjim informacijama, da se njima pomoglo u stavljanju krova nad glavom, da bi to bio Spomenik domovini, najbolji u ovim momentima”, poručio je Tomašević.

MOŽEMO! I ZAGREB JE NAŠ! NA LOKALNE IZBORE IDU BEZ RADNIČKE FRONTE: Tomašević: ‘Ne pristajemo na ultimatum’

Petek: Spomenik domovini skup jer je od “dioptrijskog stakla”

I nezavisni gradski zastupnik Renato Petek rekao je da nisu bili pozvani na otvorenje Spomenika domovini, te da su njemu objasnili da je to zbog epidemioloških razloga. “Kako nismo bili pozvani na otvaranje Spomenika domovini, ja sam pitao neslužbeno i objasnili su da je to zbog epidemioloških razloga. No, vidjeli smo da su se neki drugi zastupnici pojavili i to sami tamo”, rekao je Petek. Kaže da je prije dva dana išao pogledati kako izgleda, “taj famozni zid plača, zid boli koji je od onih staklenih cigli koje su došle iz Kine, pa obrađivane u Češkoj, što je vrlo interesantan put kako su one došle do Zagreba”. Kaže kako su mu građani pojasnili u jednom vicu da očito je toliko sve skupo, tih 35 milijuna kuna, zbog toga što se radi o “dioptrijskom staklu”. “Dakle, kao da su radili od dioptrijskog stakla veliki zid od više metara”, kaže Petek. “Ali što se žičare tiče, sad je potpuno jasno i sa ovim krnjim izvještajem i bez dioptrije, građani jasno mogu vidjeti da je ovo bio jedan veliki projekt za izvlačenje novca iz gradske blagajne”, poručio je zastupnik Petek.