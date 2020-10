ZASTUPNICI O UHIĆENJIMA OSUMNJIČENIH ZA RATNE ZLOČINE: Glavašević bi ih želio pogledati u oči, Bulj kaže da su imali zaštitu institucija

‘Nije dovoljno raditi samo PR na uhićenjima sada nakon 30 godina. Trebali smo davno zločince zatvoriti i osuditi, to je minimum onoga što smo trebali napraviti prema žrtvama koje su se dogodile u Domovinskom ratu’, smatra mostovac Bulj

Nezavisni saborski zastupnik Bojan Glavašević izjavio je u četvrtak kako bi volio pogledati u oči ljude koje se sumnjiči za ratne zločine da vidi kaju li se za to što su učinili te da vide lice svojeg poraza. Poručio je kako ratni zločin ne zastarjeva te da to tako uvijek treba biti.

“Ne znam kako se moglo dogoditi da ti ljudi žive u Hrvatskoj sve ove godine. Radio sam u Ministarstvu branitelja, donekle sam upoznat s problemima u istraživanju ratnih zločina, nemam razloga sumnjati u poteškoće koje su postojale sigurno do ovih uhićenja”, kazao je novinarima Glavašević u Saboru, dodavši da mu je jako teško o tome pričati.

Bulj: Trebali smo davno osuditi i zatvoriti zločince

Rekao je da oni koji su bili ubijeni žive u nama, a oni koji su zločinci da su osuđeni na prokletstvo pamćenja.

“Vlado Gotovac je rekao da oni koji ubijaju tuđu djecu, nemaju djece, da oni koji ruše tuđe domove, nemaju domove, i da će umrijeti u pustoši svojeg mrtvog srca, u onom poznatom govoru ispred pete komande. Sami su si za to krivi”, naglasio je Glavašević.

Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj rekao je kako su institucije odavno trebale osuditi i zatvoriti ratne zločince, dodavši kako je razočaran da državno odvjetništvo i drugi nisu radili svoj posao.

“Četnici i ratni zločinci tri desetljeća šetaju uz svoje žrtve i uz njihove obitelji, uz silovane žene koje su svjedočile javno koji silovatelji hodaju Vukovarom, Vukovarskom županijom, a tako i na području cijele Hrvatske agresori su još uvijek na slobodi, što je žalosno”, kazao je Bulj.

“Nije dovoljno raditi samo PR na uhićenjima sada nakon 30 godina. Trebali smo davno zločince zatvoriti i osuditi, to je minimum onoga što smo trebali napraviti prema žrtvama koje su se dogodile u Domovinskom ratu”, dodao je. Očekuje li još uhićenja ratnih zločinaca, nije precizirao.

“Velikosrpska agresija je napravila velike zločine na području Hrvatske i bivše Jugoslavije, naravno da sam razočaran s tim što državno odvjetništvo i institucije nisu radile svoj posao. Očito su imali svoju zaštitu u tim institucijama”, ustvrdio je Bulj.

Mlinarić: Uhićenja zakasnila 20 godina

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipe Mlinarić rekao je kako su uhićenja zakasnila 20 godina.

“Nažalost devet ljudi je samo privedeno, ljudi od 70 i nešto godina. To je trebalo napraviti prije 20 godina, policija je vrlo dobro znala za sve te ljude i nije to samo devet ljudi, to je puno više ljudi. Nažalost zakašnjela reakcija”, kazao je Mlinarić.

Dodao je kako procesuiranje ratnih zločinaca treba napraviti cjelovito i kako treba.

“Slušamo samo političare koji dođu u Borovo Selo na obljetnicu da institucije trebaju raditi svoj posao i da treba netko odgovarati. Nakon 30 godina to je već toliko izlizano da više nitko ne vjeruje u njihove institucije, niti u ikakvu pravdu”, poručio je Mlinarić.

Škoro: Odgovorni, ako žele, mogu staviti točku na ‘i’

Smatra kako je to tragedija ove države, kao i to što se premijer Andrej Plenković ispričava za civilne žrtve u Varivodama za devet civila koji su ubijeni 20 dana nakon VRO Oluja.

“Iza tog ubojstva nije stajala niti hrvatska država, ni vlada, ni vojska, ni branitelji. To je napravio, ja bih rekao otvoreno, neki kriminalac, ali za to onda ne treba isprika premijera ako je to pojedinac napravio. To nije bilo sustavno naređeno i izvršeno od hrvatske države”, smatra Mlinarić.

Dodao je da bi se premijer Andrej Plenković, umjesto isprike u Varivodama, možda trebao ispričati hrvatskim braniteljima. “Što nije bio s njima 91. i 95. godine, nego se izvlačio na svoju dijagnozu anemije”, dodaje.

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro kazao je kako je njemu poznato da su ti ljudi već bili u određenim istražnim postupcima te da se oni, prema nekim podacima koji su dostupni u neformalnim kontaktima, i dalje nalaze na slobodi. Smatra kako odgovorni, ako to uistinu žele, mogu staviti točku na i u tom procesu.

“Oni to mogu napraviti, pa ovo pomalo izgleda kao jedan igrokaz koji pokušava odvući pozornost od onoga što se događa u hrvatskom javnom prostoru već nekoliko dana”, istaknuo je Škoro.

Vidović: Pravna država je napokon odreagirala

Saborski zastupnik SDP-a Franko Vidović poručio je kako je nažalost prošlo puno vremena, ali da je svakako dobro da je pravna država napokon odreagirala.

“Mislim da sve žrtve zaslužuju da se zločinci na kraju kazne, svakako pozdravljam to. Bitno je za naglasiti da se tu ne radi ni o kakvim političkim ili bilo kakvim uhićenjima, tu se radi jednostavno o nečemu što smo dužni svim žrtvama, i radi se o tome da praktički pravna država, pravosuđe i organi represije rade svoj posao, ništa više ni manje”, smatra Vidović.

Dodao je kako je bitno za naglasiti da do sada nažalost još nisu utvrđena grobna mjesta svih stradalih na Ovčari.

“I bilo bi vrlo bitno da napokon oni koji znaju gdje se nalaze naši mrtvi da progovore o tome”, zaključio je Vidović.

