MARASOV SHOW U SABORU: SDP-ovac se narugao Plenkoviću i Krstičeviću, državni tajnik ostao bez teksta

‘Koliko je koštalo da bi se premijer Plenković i ministar Krstičević naslikali sa šljemovima i ministar prošetao u nekakvoj čudnoj uniformi? To je vjerojatno, kako bih rekao, uniforma ministra obrane, neka smeđa u kojoj šeće okolo i postrojava vojsku’, pitao je u Saboru Gordan Maras

O cijeni vježbe “Velebit 18”, o kojoj javnost već nekoliko dana spekulira, riječi je bilo i među saborskim zastupnicima. Točnije, živozidaš Branimir Bunjac iz saborskih je klupa to pitanje uputio državnom tajniku u Ministarstvu obrane podsjetivši kako je proračun javni dokment, kako troškove vježbe plaćaju građani, ali i da su u HDZ-u u predizbornoj kampanji rekli da će biti vjerodostojni pa da to sada i ispune.

Državni tajnik potom mu je odgovorio kako će načelnik glavnog stožera danas imati konferenciju za medije na kojoj će otkriti sve podatke o troškovima.

Uporni Maras

Nakon njegova odgovora, javio se SDP-ovac Gordan Maras konstatirajući da je on želio postaviti isto pitanje, a da sada nije zadovoljan već dobivenim odgovorom.

“Što to znači on će nas izvijestiti. Došli ste u Hrvatski sabor i vjerojatno imate taj podatak. Molim vas da nam kažete, vi predstavljate državu, imate svoj proračun i recite koliko je koštalo da bi se premijer Plenković i ministar Krstičević naslikali sa šljemovima i ministar prošetao u nekakvoj čudnoj uniformi? To je vjerojatno, kako bih rekao, uniforma ministra obrane, neka smeđa u kojoj šeće okolo i postrojava vojsku i kao što bi ministar obrane rekao – sigurnost, zajedništvo, vojska, sigurnost, zajedništvo nacionalna sigurnost, sigurnost”, uporan je bio Maras.

No, nije mu uspjelo, državni tajnik je tek kazao kako je dao odgovor.