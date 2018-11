ZASTUPNICA ODGOVORILA MINISTRU: ‘Pacijentica Ivana Ninčević Lesandrić govori istinu’

Zastupnica Mosta čiji je govor u hrvatskom Saboru pokrenuo aferu kiretažu odgovorila je ministru zdravstva koji je ustvrdio kako ona ne govori istinu

Nakon što je ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio kako zastupnica Mosta Ivana Ninčević Lesandrić govori neistinu, odgovorila mu je spomenuta zastupnica ustvrdivši kako ona govori istnu kao i tisuće žena, piše N1.

Pacijentica Ivana Ninčević Lesandrić govori istinu

“Nažalost, ministar Kujundžić uporno ponavlja da saborska zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić ne govori istinu, a ja mu uporno govorim da pacijentica Ivana Ninčević Lesandrić govori istinu, kao i tisuće žena koje su nažalost prošle ovakav tretman. Zapravo je tužno što se cijela ova situacija gleda politički umjesto kao životna situacija koju jednostavno treba riješiti.”, izjaviča je zastupnica.

‘Bol je jednostavno nepodnošljiva’

Ninčević Lesandrić napominje kako ići se pozivati na operaciju i amputaciju noge, jednostavno ni usporedba ni zahvati ne mogu biti isti.

“Mi pričamo o ulasku u nečiju maternicu i njezino čišćenje. Nebitno je na koji način se to radi jer ta bol je jednostavno nepodnošljiva. Žao mi je što se uopće dovoditi priča u politčki kontekst. To je priča tisuće žena i jednostavno moramo to riješiti”, rekla je Ninčević Lesandrić te kako su je stručnjaci savjetovali o tužbi i kako su iz tog razloga pokrenuti postupci, piše N1.