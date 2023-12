Bivši beskućnik i voditelj udruge Fajter koja pomaže beskućnicima, Mile Mrvalj, govorio je za N1 o tome kako beskućnici preživljavaju tijekom blagdana. Istaknuo je da se tijekom blagdana osjeti više empatije, ali i da se radi o kratkom periodu dok beskućnici moraju, kao i svi, živjeti 365 dana u godini.

Otkrio je da Grad Zagreb ima 200 kreveta, a 1000 beskućnika te da beskućnici nemaju nikakva prava i da ih se u nekim situacijama tretira kao najgore zločince.

“Situacija je sve gora, beskućnika je sve više, ekstremno siromaštvo je sve veće, sve je veći jaz između bogatih i siromašnih. Ovdje postoji Zakon o skitnji i po tom zakonu beskućnici dobiju izgon iz Zagreba, kao da su ratni zločinci. Sustav te baci na ulicu i onda te kažnjava zbog skitnje, to nigdje nema, to je nevjerojatno. To su nemoćni, bolesni ljudi…”, dodaje.

Zastrašujuća situacija u Slavoniji

Mrvalj, koji je beskućnik postao sa 50 godina, tvrdi da je posebno zastrašujuća situacija u Slavoniji.

“Slavonija je deveti krug pakla. U svakom selu ćete naći po jednog, dvoje starih ljudi koji su napušteni tu da umru. Zamislite sva ta sela, to su desetine tisuća sudbina, ljudi koji su ostavljeni da umru kao psi. Kako će vlast prepoznati situaciju u blindiranim autima, projure od domjenka do domjenka, tko će od njih prepoznati? Zar ih je briga?”

Prisjetio se i svog života te kako je završio na cesti: “Bilo je momenata kad u onoj ruini, gdje spavam, plačem po čitav dan. Razbija te to sve, pokušavaš, ali nigdje nema izlaza. Nije to Hollywood. Život nije modna pista. Život je kad te počne šamarati, a ti se nisi ni okrenuo, već dobiješ drugi udarac. Ima divnih ljudi, ali više je onih koji te zaobilaze ili vrijeđaju.”

