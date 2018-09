ZASTRAŠUJUĆA REČENICA KOJA ZAHTIJEVA REAKCIJU: ‘Svima je promaknuo jedan drugi, osobito kontroverzni dio Vučićeve izjave’

Puhovski kaže da je najproblematičniji dio govora bio taj što je Vučić kazao da je Slobodan Milošević imao samo “najbolje namjere”

Nakon što je Aleksandar Vučić u jučerašnjem govoru u Kosovskoj Mitrovici kazao da je Slobodan Milošević bio “velik lider”, a da se “danas u Kninu vijori šahovnica koje tamo nikada prije nije bilo”, reakcije na skandalozne izjave srbijanskog predsjednika niti danas ne jenjavaju.

Upravo su te dvije konstrukcije izazvale najveće reakcije u medijima diljem regije.

‘Najbolje namjere’

No, kako ističe politički analitičar Žarko Puhovski, skoro svima je promaknula jedan drugi, po Puhovskom osobito kontroverzni, dio Vučićeve izjave. Naime, Puhovski kaže da je najproblematičniji dio govora bio taj što je Vučić kazao da je Slobodan Milošević imao samo “najbolje namjere”.

“Po mojem uvjerenju, iz taktičkih i načelnih reakcija ne bi bilo pametno reagirati na Vučićeve izjave. Taktički ne jer se radi o srpsko-kosovskim stvarima i ne treba se gurati kad nije baš nužno, tako bismo došli u fokus ideološke ili nacionalne histerije. Na razini principa, ne treba reagirati zato što je Vučić ponovio stvari koje je ne znam koliko puta već rekao. Dijelom su istinite, ponovio je klasični stav srpskog nacionaciolazima, a to je da protiv Slobodana Miloševića imaju samo to što je izgubio. To je stav svakog nacionalizma. To nije novo, kad bi se reagiralo na to ispalo bi da se čudite očitim stvarima. Ono što se Hrvatske tiče, onih pola rečenice o šahovnici u Kninu, tu u biti on ponavlja formulu Thompsonsa iz Čavoglava, “nećete, niste ni prije”. Time je htio reći da NDH nije bila u Kninu, već četnici, a meni se čini da to nije nešto čime se treba hvaliti, ali to – razni ljudi, razne čudi. Povijesna je činjenica da nije bilo šahovnice u Kninu, ali to ne znači ništa drugo nego priznanje poraza”, ustvrdio je Puhovski za Vijesti.hr.

ANALIZA – ŠTO SLIJEDI NA KOSOVU? ‘Vučić narode u okruženju promatra kao one koji bi trebali biti potčinjeni Srbiji’

Prepucavanje iz gubitničkog tabora

Ističe i kako se, po njemu, u javnom prostoru reagiralo na krive dijelove govora.

“Po meni, rečenica za reakciju je ta da je Milošević htio dobro. To je po mojem sudu najneprihvatljivija formulacija u njegovom govoru. To “dobro” koje je Milošević htio je htio ostvariti ratom, a to po mojem sudu načelno nije dobro. Tu je eventualno trebalo reagirati, ali to su prastara srpsko-hrvatska prepucavanja koja dolaze iz gubitničkog tabora i unutar novog konflikta s Kosovom”, zaključio je Puhovski.