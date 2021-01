ZASTRAŠUJUĆ PODATAK: Petrinjsko područje pogodilo samo u posljednja dva dana 109, a ukupno 374 potresa

Od 28. prosinca prošle godine, petrinjsko područje pogodilo je ukupno 374 potresa, čak 109 u posljednja dva dana

Petrinjsko epicentralno područje pogodilo je od 28. prosinca 374 potresa, a čak 109 u posljednja dva dana, pokazuju preliminarni podaci koje je u subotu objavio Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Prvi potres na petrinjskom području zabilježen je 28. prosinca, magnitude pet po Richteru u 6,28 sati. Najjači potres koji je pogodio Petrinju, Glinu i Sisak dogodio se 29. prosinca u 12,19 sati magnitude 6.2 po Richteru, s epicentrom pet kilometara jugozapadno od Petrinje na dubini od 11,5 kilometara.

Nakon njega to je područje do 31. prosinca pogodilo 265 potresa jačih od magnitude jedan po Richteru. Na Novu godinu to je područje zatreslo 69 potresa, a 2. siječnja do 14 sati zabilježeno ih je 40.

NA MJESTU SMRTI 13-GODIŠNJE DJEVOJČICE: Petrinjski gradonačelnik položio vijenac i zapalio svijeće za žrtve potresa

OBITELJI S DJECOM I DALJE SPAVAJU NA HLADNOĆI U AUTIMA: Dogradonačelnica Gline: ‘Grozno je, šaljite što prije kamperice!’

VOJSKA OBJAVILA SNIMKE DRONOVA POTRESOM RAZORENIH PODRUČJA: Prizori su uistinu bolni