ZAŠTO KOD NAS OD COVIDA UMIRE DVOSTRUKO VIŠE LJUDI NEGO U NJEMAČKOJ? Kolarić objašnjava dva moguća razloga

‘Ako pogledate ukupan broj registriranih (zaraženih) u Hrvatskoj (323.000) i usporedite to sa studijom seroprevalencije HZZ-a koja je govorila o oko 25 posto ljudi koji imaju protutijela (što je oko milijun ljudi), to bi značilo da smo detektirali tek svaku treću zaraženu osobu’, rekao je Branko Kolarić

Član Vladina Znanstvena savjeta, prof. dr. sc. Branko Kolarić pojasnio je zbog čega se trendovi krivulja dnevnog broja umrlih od koronavirusa u Njemačkoj i Hrvatskoj u posljednja dva tjedna ne podudaraju usprkos tome što su u obje zemlje u istom razdoblju krivulje dnevnih zaraza identične. Radi se o tjednim prosjecima stanja u Hrvatskoj prema podacima HZJZ-a, a u Njemačkoj prema podacima Instituta Robert Koch.

U Hrvatskoj raste prosjek dnevno umrlih

Primjećuje se da su krivulje koje prate prosjeke dnevno zaraženih koronavirusom približno horizontalne, a sedmodnevni prosjek ostaje isti. No, dok u Njemačkoj ostaje isti i sedmodnevni prosjek dnevno umrlih od koronavirusa, u Hrvatskoj taj prosjek raste. Također, dok Njemačka konstantno bilježi oko jednog umrlog pacijenta na oko 100 oboljelih, u Hrvatskoj je taj broj jedan na 50.

“Broj zaraženih je uvijek ‘ispred’ broja umrlih. Naime, od trenutka zaraze prođe tjedan do deset dana do trenutka kad oboljele osobe razviju težu kliničku sliku i zahtijevaju bolničko liječenje, dospiju u bolnice, te jedan dio njih završi i smrtno, i to nakon nekoliko tjedana, uglavnom tri i više, nakon zaražavanja”, rekao je Kolarić za RTL.hr.

Kolarić je pojasnio da su spomenute razlike moguće iz dva razloga.

“Prvi bi moglo biti to da je Njemačka dosegla plato epidemijskog vala i trenutno ima stabilan broj zaraženih i broj umrlih, a Hrvatska je dosegla plato po broju zaraženih, ali ne i po broju umrlih”, rekao je Kolarić. “Drugi mogući razlog je to da u Hrvatskoj postoji veći broj zaraženih osoba koje ne detektiramo, dok umrle bolje registriramo. Jer, manja je šansa da nećemo registrirati osobu umrlu od Covida nego da nećemo testirati i ubrojiti zaraženu osobu”.

‘Ne možemo otkriti više od oko 4500 zaraženih’

“Čini se da nam je gornja granica testiranja oko 12.000 PCR testova dnevno, te niti ne možemo otkriti više od oko 4500 zaraženih osoba dnevno ukoliko ne povećamo broj testiranja”.

“Ako pogledate ukupan broj registriranih (zaraženih) u Hrvatskoj (323.000) i usporedite to sa studijom seroprevalencije HZZ-a koja je govorila o oko 25 posto ljudi koji imaju protutijela (što je oko milijun ljudi), to bi značilo da smo detektirali tek svaku treću zaraženu osobu”, rekao je Kolarić za RTL.

