Utakmicu protiv Belgije rijetko je kome danas bilo lako gledati. Kad igra Hrvatska ljudi jedva dišu, jedva trepću, svaku sekundu intenzivno proživljavaju. Da smo izgubili, sada biste bili tužni i bezvoljni, ali prošli smo, pa su sada ljudi veseli i optimistični, ističe RTL Direkt koji je okupio tim psihologa da bi objasnili kako nogomet djeluje na psihu.

Urednik Telesporta Aleksandar Holiga ističe: "Ne znam, ali ustvari vrlo je jednostavno to za objasniti. Pogledajte u čemu je još Hrvatska najbolja u svijetu?" Marin Galić, Politički i društveni aspekti sporta, sa FPZG:-a dodaje: "Naravno da ćete onda inzistirati u onome u čemu ste najbolji, a trenutno nam očito nogomet ide i zato se toliko poistovjećujemo." Psihologinja Dajana Čopec poentira: "Tako da uz to pripadanje grupi i jak nacionalni identitet mi jednostavno postajemo dio te momčadi." Galić potvrđuje da se u Hrvatskoj intenzivnije doživljavaju sportski uspjesi: "Pa da, zato jer nam je to način dokazivanja."

"Kod muškaraca koji su navijali za tim koji je izgubio pada razina testosterona, tako da to je nešto što je evolucijski u nama", objašnjava Čopec i potvrđuje da je riječ doslovno o tome da kemijski reagiramo na pobjedu i na poraz: "Tako je, mijenja se razina hormona."

A o čemu se ustvari radi. Naši životi, nažalost, nisu toliko jednostavni, crno bijeli, odnosno, crveno bijeli, kao onih 90 minuta na ekranu, pogotovo u zemlji koja pršti od sive svakodnevice i sporih rješenja. Baš zato brza loptaška uzbuđenja dođu nam kao neka mini katarza, zato je toliko lako prihvatiti sreću.

'Postajemo ovisni o uzbuđenjima'

Voditelj dnevne bolnice za ovisnost, psihijatar Davod Bodor potvrđuje da tako postajemo ovisni o uzbuđenjima, o padovima i uzletima raspoloženja: "Pa da, upravo zato je to najvažnija sporedna stvar na svijetu." Psihijatar Veljko Đorđević ta uzbuđenja jednako tumači: "Kad gubimo, onda patimo jer naš gubitak je patnja svih nas. Da li to doživljavamo na osobnoj razini? Pa svakako."

Bodor je objasnio zašto to tako gledamo: "Pa ovako je puno jednostavnije i dohvatljivije i taj identitet pobjednika smo skloniji prigrliti... Ljudi se vrlo jednostavno i lako mogu odmaknuti od životnih problema."

U jednom se svi sugovornici se slažu. To nije loše, baš naprotiv, takvo vatreno stanje uma je zdravo. Kao lijek. Samo naravno i sreću i patnju, treba korisiti u primjernim količinama.