Da nema kamo sa šestogodišnjom djevojčicom s autizmom jer je nijedna institucija ne može primiti psihologinja Valerija Kanđera je zavapila na Facebooku, piše Danas.hr. Zatražila je pomoć i zbog toga je dobila nagradu i to opomenu pred otkaz.

Predsjednica Udruga socijalnih radnika Štefica Karačić komentirala je: "Iskreno, nije me iznenadilo jer je to nekako uobičajena i očekivana reakcija Ministarstva za svaki slučaj koji dospije u medije." Izvanredni upravni nadzor utvrdio je da su propust napravile ona i socijalna radnica jer su se za djevojčicu trebale pobrinuti ranije, znajući za situaciju u njezinoj obitelji. Je li opomena pred otkaz rješenje, RTL je pitao ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića.

"Ministrovo mišljenje i moje osobno je apsolutno nebitno", rekao je Piletić, a na dodatno pitanje što bi on rekao bio je kratak: "Ne bih rekao ništa."

U dva mjeseca otkako je slučaj dospio u medije, vremena za inspekcijski nadzor je bilo, ali ne i da se djevojčici pronađe dugotrajan smještaj. Još je u Centru Slava Raškaj.

Djevojčica se dobro snašla

Ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Jelena Grabovac za RTL Danas otkrila je kako je djevojčica: "Dobro se snašla. Danas je bila u svojoj skupini, popodne je s odgojiteljima. Djevojčica vikende provodi s još nekoliko korisnika koji su ovdje, dobro se socijalizirala i sve je OK."

Psihologinja, koja je sve objavila na društvenoj mreži, dobila je čak 90 posto glasova svojih kolega za članicu Upravnog vijeća Zavoda. U obranu socijalnih radnica stali su Sindikat, Psihološka komora i članovi inicijative "Od šutnje do promjene" koja okuplja 500-tinjak stručnjaka iz sustava socijalne skrbi.

Na novinarsko pitanje znači li to da je trebala šutjeti, odgovorio je:" Sigurno šutnja nije razlog zašto je netko dobio opomenu pred otkaz." Činjenica da je odmah nakon objave donesena odluka za nadzor kolegice Kanđare govori da je to - to. Opomena pred otkaz psihologinji i socijalnoj radnici nije riješila problem u sustavu - on je ostao. Za djevojčicu velikih smeđih očiju traži se dugoročno rješenje. Obitelj je posjećuje, ali doma se ne može vratiti jer se o njoj ne mogu brinuti.

