ZAŠTO SU SE SVI POMAMILI BAŠ ZA TOALETNIM PAPIROM? Hrvatski psiholozi ističu kako za to postoji krajnje jednostavan razlog

Od Australije do Amerike, pomama za toaletinim papirom je tolika da ih ponegdje čuvaju i zaštitari

Dok se previše ljudi dosta labavo pridržava uputa zdravstvenih djelatnika, zbog epidemije su mnogi krenuli s nerazumnim zalihama, a od Australije do Amerike prvi na popisu je toaletni papir. Obzirom na to da čak ni oboljeli ne troše više papira nego obično, ostaje pitanje zašto je baš on najtraženiji

“Kada ljudi osjećaju kao da stvari izmiču kontroli, kada se osjećaju bespomoćnima u sprječavanju nečega negativnog, često rade stvari koje im daju osjećaj kontrole. Dakle, kupnja toaletnog papira pomaže im da se osjećaju kao da imaju kontrolu nad kaotičnom situacijom”, objašnjava psihoterapeutkinja Erin Leonard za RTL Direkt.

Papir čuvaju čak i zaštitari

U Americi je pomama za bijelom rolom otišla toliko daleko da su Uredu za hitne slučajeve počeli pristizati pozivi o nestanku toaletnog papira pa je građane putem društvenih mreža policija zamolila da ih više zbog toga ne zovu. I u SAD-u i u Kanadi trgovine su ograničile broj paketa po osobi. U Australiji pak, kupnju toaletnog papira kontroliraju zaštitari.

Trend gomilanja zaliha nije zaobišao ni Hrvatsku. Porezna uprava ovih dana bilježi dvostruko više plaćanja nego prošle, no neki ipak kupuju samo uobičajene namirnice. Ljudi kažu da kupuju kavu, jaja, mlijeko… Iako navedeni proizvodi ne mogu izliječiti virus, stručnjaci tvrde da kućne zalihe ljudima pružaju osjećaj sigurnosti.

Želimo se osigurati, ali…

“Unutar ovih reakcija sve što kupujemo i pribavljamo u želji da budemo sigurni i osigurani, posebice kad ne znamo koliko će situacija trajati, skloni smo kupovati dugotrajne proizvode i higijenske potrepštine, napuniti police, ali onda istodobno ne osiguramo druge namirnice drugim ljudima”, kaže Ivana Ćosić Pregrad iz Zagrebačkog psihološkog društva.