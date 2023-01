Lovci na popuste ovih su dana u akciji budući da su krenula prva sezonska sniženja u eurima. Kako javlja Danas.hr, kupci primjećuju razliku zbog promjene još jednog zakona.

Na ovom prvom sniženju u eurima, ovaj put postoje dodatne računice. "Još uvijek je u glavi kuna, ali ide lagano", rekao je Boris iz Zagreba. "Sve piše, čitamo što piše, računamo u glavi, množimo i dijelimo i tako", priča Dijana iz Zagreba.

Prema novom zakonu o zaštiti potrošača, od ljeta su trgovci dužni na etiketama istaknuti najnižu cijenu u zadnjih mjesec dana i trenutnu - onu na sniženju. Isto tako, kupci su primijetili kako nema puno "vrištećih" natpisa u izlozima.

Koji je razlog za to?

Većih sniženja ima, ali nisu toliko vidljiva kao prije ni u trgovačkim centrima ni u online trgovinama. Koji je razlog tome?

"One su zapravo jako snižene, ali zbog zakona koji traži da se kao redovna cijena prikaže zadnja akcijska cijena koja je bila unutar 30 dana, a svi znamo da je prije mjesec i nešto dana bio Black Friday. To znači da proizvod koji je bio snižen 50 posto za Black Friday, danas ako je snižen 70 posto od redovne cijene, moramo napisati tu razliku od 50 do 70 posto koja je nekih 15 posto samo", govori Tana Zimmermann, direktorica i suvlasnica domaće platforme za web prodaju.

Neki dobavljači i prodavači nisu nedavno imali tako velike akcije na svojim proizvodima pa i sada imaju istaknute popuste i do 80 posto. "Tko pamti da je majica koštala 1000 kuna, danas je 300, njemu je jasno da je to veliko sniženje i da se isplati uhvatiti", dodala je Tana.

Bojkot?

Potrošači se, primjerice u Rijeci, najviše žale na promjene upravo kod uvođenja eura.

"Ne analiziraju dublje da zbog rasta cijene u prošloj godini, zbog inflacije i svega ostalog nalazimo se u situaciji gdje bi trebali na neki način napraviti bojkot i reći trgovcima da nisu oni koji to odlučuju nego su to potrošači", priča Marko Paripović, predsjednik udruge Potrošački centar u Rijeci.