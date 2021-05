ZAŠTO SE U ZAGREBU PALI NAJVIŠE DŽOINTOVA U EUROPI? Liječnik objasnio u čemu je stvar; Oglasila se i Holy: ‘Odvratno smo licemjerni’

‘Iskreno, ne iznenađuje me to. Imam dosta prijatelja koji to konzumiraju. Ne iznenađuje me, ali ja nisam za to’, komentirala je Zagrepčanka Kristina

Istraživanje Europskog centra za monitoring droga otkrilo je da je Zagreb prvak Europe po potrošnji marihuane, i to preko tjedna, dok je preko vikenda prvak ipak Amsterdam.

Građane informacija o visokoj poziciji na ljestvici nije iznenadila. “E sad, je li to točno ili nije, tko će to znati. A čujte, možda i je, da vam pravo kažem ima toga na sve strane, čak i uzgajaju tu konoplju, kako se već zove”, rekao je Tomislav iz Zagreba za RTL Direkt.

“Djeca nalaze spas u tome i to je meni jako loše. Umjesto da se bave sportom šmrču bijelo, puše travu.. to je loše. Nađi spas, izađi van, pobijedi mrak – to je moja poruka mladima”, komentirao je Filip iz Zagreba.

“Iskreno, ne iznenađuje me to. Imam dosta prijatelja koji to konzumiraju. Ne iznenađuje me, ali ja nisam za to”, komentirala je Zagrepčanka Kristina.

ZAGREB JE PRVAK EUROPE PO POTROŠNJI MARIHUANE! U hrvatskoj metropoli se najviše trave puši – preko tjedna

Ključan pročišćivač otpadnih voda

Istraživanje Europskog centra je provedeno u 14 zemalja u 84 grada, a najvažniji za to istraživanje bio je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda budući da se iz njega uzima uzorak mokraće, koji se ujedno smatra i reprezentativnim za cijeli grad, te se dalje prema njemu procjenjuje kolika je konzumacija droga.

Iz HZJZ-a su pojasnili zbog čega je baš Zagreb ispao najgori u Europi. “Nije isto u ruralnoj sredini i u gradskoj sredini. Ili u bogatijem i siromašnijem dijelu pokrajine. Zagreb na neki način odskače od prosjeka. U Zagrebu kokain nije puta dva, ako gledamo zadnjih 10 godina, u Zagrebu je kokain puta 3, 4, puta 5. Ono što je zabrinjavajuće jest porast konzumacije kanabisa”, rekao je pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zlouporabe droga Željko Petković.

Holy: ‘Licemjerni smo…’

Liječnici pak tvrde da su trendovi u svijetu, ali i pandemija koronavirusa krivi za veću potrošnju marihuane.

“Za očekivati je da kanabis bude u ovo doba kad se stoji doma, kad se ne uzimaju druga sredstva, u porastu. Jedan dio ljudi traži bijeg od stvarnosti, od izolacije, traži društvo, traži da se skloni u neke druge domene koje ovo sredstvo praktički i nudi. Problem je što su to adiktivna sredstva, što nose svoju opasnost i što razvijaju ovisnost”, rekao je pročelnik zavoda za ovisnosti KBC-a Sestre milosrdnice, Zoran Zoričić.

Mirela Holy pak smatra da je vrijeme za legalizaciju marihuane te da bismo od toga imali svi korist. “Ja nisam pretjerano iznenađena tim rezultatima i mislim da smo odvratni licemjerni. Napokon bismo mogli legalizirati marihuanu. Država bi prikupila nešto poreza, to je vrlo lukrativna industrija, a dopustili bismo ljudima da si pomognu u liječenju i da se malo opuste, da uživaju”, izjavila je bivša saborska zastupnica.

