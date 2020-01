ZAŠTO SE U HDZ-U ČUDE POBJEDI MILANOVIĆA? Uoči 2. kruga točno pogodili koliko će on osvojiti glasova, ali zeznula ih Kolinda

HDZ-ova računica, naime, pretpostavila je da će Zoran Milanović osvojiti 1,032.445 glasova, što je doista i bilo vrlo blizu njegovu stvarnom rezultatu od 1,034.222

Službeni rezultati drugog kruga predsjedničkih izbora pokazali su kako su računice stranačkih tabora bile zanimljiva fikcija, ali ipak samo fikcija, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Dnevnik navodi da su HDZ-ovi matematičari u izračunima dosta precizno pogodili konačni broj glasova koji će osvojiti protukandidat Zoran Milanović, ali su zato pogrešno interpretirali da će s tim brojem glasova izgubiti izbore, kao što su i znatno precijenili rezultat koji će ostvariti Kolinda Grabar-Kitarović.

Očekivali su da će izlaznost biti 57 posto

HDZ-ova računica, naime, pretpostavila je da će Zoran Milanović osvojiti 1,032.445 glasova, što je doista i bilo vrlo blizu njegovu stvarnom rezultatu od 1,034.222 no kandidatkinji koju je podržavao HDZ na kraju je nedostajalo 121.858 tisuća glasova kako bi dosegla pretpostavljenih 1,050.084 navodno baš onih koji će odnijeti pobjedu na izborima.

Dio te HDZ-ove računice, čini se, poremetilo je njihovo dosta optimistično očekivanje da će izlaznost u drugom krugu biti 57 posto s obzirom na to se na kraju pokazalo da je na izbore izašlo 54,9 posto birača, čime je HDZ-ova pretpostavka da će u nedjelju glasati ukupno dva milijuna i 100 tisuća građana bila netočna jer ih je glasalo 134 tisuće manje, ističe Jutarnji list.

To je otprilike i brojka koja je nedostajala Grabar-Kitarović da bi postigla rezultat iz HDZ-ove računice pa je logično zaključiti da su SDP-ovoj pobjedi pomogli birači koji su u drugom krugu ipak odlučili apstinirati.

Težak analitički podbačaj u Međimurju i Zagrebu

Gledajući rezultate po županijama, vidi se da je HDZ-ova mašinerija najlošija predviđanja imala u županijama koje više naginju lijevom centru i to najviše u Međimurskoj u kojoj su svojoj kandidatkinji predvidjeli čak 35 posto više glasova nego što ih je doista i osvojila. Zanimljivo, računica za Zagreb poprilično odudara od stvarnog stanja s obzirom na to da je HDZ i Milanoviću ondje predvidio 8,6 posto bolji rezultat.

To zapravo znači da je HDZ poprilično promašio broj birača koji će se u Zagrebu odazvati na izbore s obzirom na to da se njihovo predviđanje kretalo oko 434 tisuće birača, no zapravo ih je glasalo 52 tisuće manje.

U SDP-u su, s druge strane, za pobjedu računali da moraju povećati izlaznost u Istarskoj te Primorsko-goranskoi županiji i uspjeli, donosi Jutarnji list.

