ZAŠTO SE NE GOVORI O DATUMU IZBORA? Oporba vidi puno predizbornih trikova vladajućih: ‘Bako, dođi na izbore, dat će ti HDZ 800 kuna’

Nacionalna mirovina u iznosu od 800 kuna došla je na saborski dnevni red te se oporbi čini kao predizborni trik

O datumu raspuštanja Sabora još se spekulira, no nagađa se da bi se to moglo dogoditi početkom idućeg tjedna. U slučaju da se tako odigra, na izbore bismo išli najkasnije 12. srpnja. Vladajući tvrde da za raspuštanje Sabora će imati onoliko ruku koliko i podupire Vladu Andreja Plenkovića. Premijer ne vidi problem u traženju povjerenja birača, no o datumima se još šuti.

To je oporbenjake iznimno iziritiralo pa prozivaju HDZ za niz predizbornih trikova i nepoštenu utakmicu. Vladajući ne žele potvrditi raspušta li se Sabor u ponedjeljak, ali će zato koalicijski partneri sjesti za stol i razgovarati na temu izbora, piše RTL. Premijer kaže da se njegova stranka nalazi u situaciji da procijeni s partnerima kada je trenutak da idu po novo većinsko povjerenje birača pa da nakon toga, s obnovljenim mandatom, rješavaju probleme.

Sabor je pred raspuštanjem. U slučaju da se ono dogodi početkom idućeg tjedna, kako se nagađa, na izbore bismo izišli najkasnije 12. srpnja. Za raspuštanje, vladajući tvrde, imat će onoliko ruku koliko i podupire Vladu Andreja Plenkovića, dok sam premijer ne vidi problem u traženju povjerenja birača. Ali o datumima se još šuti, što posebno iritira oporbu, koja HDZ proziva za niz predizbornih trikova i nepoštenu utakmicu. Branko Bačić jučer je rekao da će se raspuštanje Sabora dogoditi kada budu imali 80 ruku.

Oporba negoduje

U redovima oporbe vjeruju da je planirani datum raspuštanja 22. svibnja. Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a, Arsen Bauk, primjećuje da u slučaju raspuštanja Sabora u ponedjeljak, izbori bi se morali održati do 12. srpnja i to najkasnije. Zakon o obnovi Grada Zagreba neće se donijeti do izbora, što je sada i izgledno. Plenković je istaknuo da je Vladin cilj zakon zbog njegova značaja i da su otvoreni za sugestije poboljšanja.

“Mi smo zadnji koji ćemo raditi problem oko raspuštanja, nama izbori odgovaraju uvijek”, poručio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Ipak, vladajući ne mogu računati tek tako na ruke oporbe kada je u pitanju raspuštanje. Bauk kaže da ako se u trenutku glasovanja zadovolje slobode kretanja i javnog okupljanja da će glasovati za raspuštanje. “Mi ćemo se tu dogovarati s oporbom. Definitivna odluka o raspuštanju je na većini”, kaže saborski zastupnik MOST-a Marko Sladovljev.

