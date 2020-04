ZAŠTO SE CRKVE MOGU OTVORITI, A KAZALIŠTA NE? Capaka novinari pritisnuli da odgovori na pitanje, evo kako je to objasnio

‘Kazališta, kina, koncertne dvorane, nogometne stadione nismo još stavili na dnevni red, ali su oni tu, razmišljamo o njima, napravit ćemo epidemiološki okvir i za njih’

Danas je na redovitoj konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite netko od novinara pitao ravnatelja HZJZ-a, Krunoslava Capaka, zašto se crkve mogu otvoriti, ali se kazališta ne mogu otvoriti. Dakle, pitanje se odnosilo na to kakve se mjere mogu provesti u crkvama, a ne mogu primjerice u kazalištu.

“S obzirom na to da kazališta funkcioniraju na komercijalnom principu, ako mi pripišemo tu socijalnu distancu i ako pripišemo mjere koje trebamo, hoće li se isplatiti pripremati predstave. Mi smo svakako to spremni razmotriti. Zašto kazališta nisu došla na red? To sam već danas rekao, zato što imamo tu faznost, postupnost i oprez u puštanju mjera. Još kazališta nismo obrađivali. Kazališta, kina, koncertne dvorane, nogometne stadione nismo još stavili na dnevni red, ali su oni tu, razmišljamo o njima, napravit ćemo epidemiološki okvir i za njih, kad prođu ove faze koje smo već propisali”, odgovorio je Capak.

