ZAŠTO PUPOVAC IPAK NIJE DOŠAO? Načelnik Škabrnje dao odgovor na pitanje koje sve zanima

‘Naši ljudi su dali život za Hrvatsku, pa nam neće biti problem podnijeti i ovu žrtvu i nadići sebe, a sve za dobrobit i budućnost hrvatskog naroda’, komentirao je eventualni budući dolazak Pupovca

Na današnjoj komemoraciji stradanja u Škabrnji trebao je prisustvovati i Milorad Pupovac, a načelnik općine Nediljko Bubnjar, za RTL je objasnio zašto do toga ipak nije došlo. “Osjetio sam da ne bi bila prigoda da Pupovac ove godine bude u Škabrnji i da to ne bi donijelo rezultate onoga što svi želimo, a to je mir, pomirba i relaksirajuća budućnost i suživot. Mislim da njegov dolazak moramo temeljitije pripremiti. Kad se to dogodi u Škabrnji, onda znamo da neće biti problema suživota i pomirbe”, ustvrdio je Bubnjar.

Na pitanje hoće li to biti na obljetnicu stravičnog zločina, ili na neki drugi dan, odgovara: “Naši ljudi su dali život za Hrvatsku, pa nam neće biti problem podnijeti i ovu žrtvu i nadići sebe, a sve za dobrobit i budućnost hrvatskog naroda”

Iduće godine bit će 30. obljetnica masakra u Škabrnji, zločina za koji još uvijek nitko nije odgovarao. Bubnjar je upitan i nada li se da će se do iduće godine nešto promijeniti. “Ja sam svjedok koliki je to napor naših istražnih i pravosudnih tijela. Ja mislim da je vrijeme da se i institucije države Srbije budu susretljivije i da pruže ruku našim institucijama. Tek tada možemo očekivati bolje rezultate po pitanju otkrivanja zločina.