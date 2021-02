ZAŠTO PREDSJEDNIK ŠUTI: Napada ‘babe’ i holivudske glumice, a o najvećoj zdravstvenoj prevari u povijesti moderne Hrvatske – ni slova

Jedna od Milanovićevih predizbornih poruka u kampanji za predsjedničke izbore glasila je: ‘Želim zemlju jednakih’ pa tim više čudi što još nije reagirao na to da neki preko reda dolaze do cjepiva protiv Covida-19. U Uredu predsjednika na ovu temu – nemaju komentara

Potvrđen je novi slučaj cijepljenja javnih i utjecajnih osoba preko reda, odnosno preko veze. Danas je bivši potpredsjednik Vlade i nekoć moćni SDP-ovac iz Rijeke Slavko Linić portalu Teleskop potvrdio da je 5. veljače u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” u Zagrebu primio Modernino cjepivo protiv bolesti Covid-19.

Usto se ističe kako je Linić dobar prijatelj sa Zvonimirom Šostarom, ravnateljem NZJZ “Dr. Andrija Štampar” te da je istoga dana ondje cijepljeno još nekoliko političara koji nisu u prioritetnoj skupini za primanje cjepiva.

Potvrđeni novi slučajevi cijepljenja preko reda

Podsjetimo, usprkos tomu što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio kako se “radi ograničenih količina cjepiva cijepljenje provodi prema definiranim prioritetnim skupinama sukladno Nacionalnom planu za cijepljenje protiv COVIDA-19.” te da “početak cijepljenja osoba iz pojedinih prioritetnih skupina ovisi o dostupnosti cjepiva, odazivu na cijepljenje, ali i broju osoba koje pripadaju tim prioritetnim skupinama”, proteklog je tjedna potvrđeno niz slučajeva da su neki cjepivo primili preko reda.

Skandal je zapravo kulminirao prošloga petka na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite. Tada je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i jedna od vodećih osoba u borbi protiv epidemije u Hrvatskoj, dr. Alemka Markotić na upit novinara potvrdila da je u Klinci kojoj je na čelu cijepila svoju 84-godišnju majku, ali i naglasila da u tome ne vidi problem.

Prethodno se, uz alibi-objašnjenje “da se ne bace” viškovi načetih doza, doznalo da su u KBC-u Zagreb preko reda cijepljeni rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras (koji je prebolio covid-19 pa ni s te strane nije bio prioritetan) i njegova supruga. Također i predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović, koji se pravdao time da je hrvatski ratni vojni invalid te da boluje od nekih kroničnih bolesti. “Viškom” cjepiva cijepio se i Zoran Gobac, prvi čovjek hrvatskog rukometa, premda je i on već prebolio Covid-19. I on je kazao kako boluje od dijabetesa i hipertenzije.

Navodno je cjepivo preko reda primio i poznati poduzetnik i političar iz Metkovića Stipo Gabrić Jambo, ali to nije htio potvrditi novinarima već im je samo rekao kako “to nije bitno”. Mediji pišu da se u KBC-u Zagreb potkraj siječnja cijepljeni i predsjednica Upravnog vijeća KBC-a Rebro Iskra Primorac i njezin suprug Marko, viceguvernerka HNB-a Ivana Jakir Bajo te oftalmolog Ivan Gabrić, sin vlasnika Klinike Svjetlost Nikice Gabrića, koji nisu bili na redu prema Planu cijepljenja

Očitovali se i Vlada i oporba, ali ne i Predsjednik

U međuvremenu su mnogi već iznijeli svoje stavove o cijepljenju preko reda. Saborska oporba je zbog toga zatražila ostavke nadležnih. Znanstvenik Ivan Đikić ustvrdio je da se radi o “ratnom profiterstvu”. Ministar rada i član HDZ-a Josip Aladrović izjavio je kako cijepljenje preko reda smatra “društveno neodgovornim i neprihvatljivim” te da očekuje kako će nakon medijskih napisa o tome “takva praksa prestati”. Vlada je, pak, stala u obranu dr. Markotić objašnjenjem da nema ičeg spornog u tome što je cijepila svoju majku koja je, kažu, visokorizična osoba i kronična bolesnica koja živi s kćeri stalno izloženoj virusu.

O prekorednom cijepljenju oglasili su se, dakle i članovi Vlade i oporba i stručnjaci pa i sami prekoredni primatelji cjepiva. No, zasad se nije oglasio predsjednik Republike Zoran Milanović. To pomalo čudi budući da je on još u studenome prošle godine, mjesec dan prije nego što su u Hrvatsku stigle prve doze cjepiva, pozvao građane da se cijepe te poručio da će se i sam cijepiti “ali ne prvi, jer ima potrebitijih”. Početkom siječnja, nakon što je pred kamerama primio cjepivo, Milanović je još jednom poručio građanima da se cijepe.

Želi ‘zemlju jednakih’, a ne reagira na očitu nejednakost

Uredu predsjednika Republike u subotu smo poslali upit želeći čuti što ondje misle o cijepljenju preko reda, budući da je riječ o aktualnoj temi. Zanimalo nas je mišljenje predsjednika Republike o tome kakva se poruka time šalje u trenucima kada nema dovoljno cjepiva ni za rizične i ugrožene skupine te smatra li da bi trebale postojati sankcije za “prekoredne”.

Pritom smo imali na umu i jednu od Milanovićevih predizbornih poruka u kampanji za predsjedničke izbore 2019. godine: “Želim da Hrvatska bude solidarna zajednica svih građana koji su možda različiti, a jednaki. Želim zemlju jednakih.”

Do objave ovog teksta nismo dobili odgovor iz Ureda predsjednika pa ne znamo ni kakvo je njegovo mišljenje o primjerima koji govore da nismo “zemlja jednakih”.

S druge strane, predsjednik je proteklih dana i pred novinarima i putem Facebooka u više navrata iznio svoje mišljenje o ženama koje su bile žrtve seksualnog nasilja, a zbog iznesenih se stavova žestoko posvađao s aktivisticama za ženska prava iz udruge B.a.B.e. te književnicom Vedranom Rudan, a okomio se i na pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova Višnju Ljubičić. Četiri dana zaredom putem Facebooka je “ratovao” s njima pa nemalo začuđuje što još nije niti riječju prokomentirao slučajeve cijepljenja preko reda kojih je iz dana u dan sve više.

