ZAŠTO ‘POLA ESTRADE’ ŽELI U ZASTUPNIČKE KLUPE: ‘Komičar u Saboru? Ali kakve ekipe ima, pa jel vi vidite tko je sve tamo?!’

Od komičara do repera, od zabavljača do punkera, izborne iste su prepune zvučnih imena

Nakon što je pjevač i tekstopisac Miroslav Škoro oformio svoj Domovinski pokret, na ovim parlamenatrnim izborima na listama se našao čitav niz izvođača.

“Drago mi je da oni prate te trendove, jer da bi politika odisala onime što treba biti, a trebala bi odisati narodom u svakom smislu, i teritorijalnom, i duhovnom i spolnom i gospodarskom. Dakle, ona mora imati zastupnike iz svih segmenata”, komentirao je Miroslav Škoro.

Na listi njegovog Domovinskog pokreta u I izbornoj jedinici je i komičar Željko Pervan.

“Postavlja se neki začuđeni upitnik, ono, komičar u Saboru. Ali kakve ekipe ima, pa jel vi vidite Hrvatski sabor”, odgovara Pervan.

MILE KEKIN I DRELE OTKRILI ZAŠTO ŽELE U POLITIKU; ‘Zagorci su to sročili: Daj dojdi više nutri u taj Sabor, naj nas prestanu…’

I Željko Kerum na svojoj listi ima pjevača, Mladena Grdovića.

“Željka Keruma poznajem preko 30 godina i on je dobar čovjek. Može on biti osebujan, ponekad izgubiti živce, ali on voli Dalmaciju i Hrvatsku; želi nam svima napredak. Angažirao sam se jer me zamolio za pomoć, a ja nikad ne odbijam svoje prijatelje. To što sam na listi ne znači da se povlačim s estrade; naprotiv, ne mislim prestati pjevati dok sam god živ.

Danas ima previše pametnjakovića i onih koji gledaju samo svoje interese, a domovina i gospodarski napredak nam ipak svima trebaju biti prioritet. To je sve što ću za sada reći na ovu temu”, priopćio je Grdović., a za RTL je ipak bio nešto rječitiji.

“Vrime je u Hrvatskoj nikakvo. Želim da Dalmacija bude lipa, da bude kraljevstvo u našem Zagrebu, da se ljudi više ne svađaju na utakmicama”, rekao je.

‘Zalažem se za kršćanske vrijednosti’

I Ante Cash ulazi u politiku na listi Mosta “Prepoznao sam zdravu ekipu. Zalažem se za kršćanske vrijednosti i za demokratizaciju. Da obični čovjek lakše dođe do referenduma, jer pod uvjetima pod kojima sada možeš doći do referenduma i promjena su luđačke”, konkretan je.

Na listi zeleno-lijeve koalicije su pjevači Mile Kekin i bivša pjevačica grupe Magazin, Ljijana Nikolovska koja već godinama živi u Kaliforniji, i bivši pjevač grupe Cubismo Ricardo Luque.

JOŠ MALO ESTRADE U SABORU? Radničkoj fronti se pridružila poznata pjevačica, dali su joj mjesto na listi

“Ne želim da moja djeca, ili ičija druga djeca moraju otići jer ne mogu naći posao ili se ne mogu realizirati kao ljudi”, ističe Luque koji je na listi za dijasporu.

Citirajući svoj stih “Politika me u životu uvijek pratila u stopu”, Kekin je dodao: “A sada je vrijeme da mi pratimo nju”, kaže, ističući kako to ne znači da će se odreći glazbe: “S pozornice ne mislim sići tako skoro”.

U koaliciji Fokus, Pametno, Stranka s imenom i prezimenom u politiku je ušao i pjevač grupe Begini Mario Budišćak.

“Mislim da oni više mogu pomoći kao imena nego što će aktivno sudjelovati u kampanji„ ističe komunikacijski stručnjak Gordan Turković koji dodaje da je takva estradizacija politike osobito zainteresirala svjetske analitičare nakon što je predsjednik Ukrajine postao Vladimir Zelenskij, komičar koji je u seriji glumio predsjednika. Posebno se osvrnuo na listu Kerumove HGS.

“Svi znamo da Kerum od svega radi cirkus”, zaključuje.