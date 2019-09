ZAŠTO OVU DJECU VLAST NE ČUJE? ŠTO SE ČEKA? Roditeljima pukao film: ‘Cijelo ljeto sam pod pritiskom…’

Oko 800 djece se teškoćama u razvoju još uvijek nema pomoćnika u nastavi, zbog čega je održan mirni prosvjed njihovih roditelja koji traže ravnopravan i nediskriminirajući tretman svoje djece

I u drugom tjednu nastave dijelu djece s poteškoćama u razvoju neće nitko pomagati. Zahtjevi za odobrenjem pomoćnika u nastavi još se rješavaju, a bez njih je trenutno gotovo 800 djece. Stoga su se ogorčeni roditelji skupili u inicijativu “Škola za sve” i održali miran prosvjed u Zagrebu kako bi upozorili na neravnopravan i diskriminirajući položaj djece s teškoćama u razvoju, javlja RTL.

Luka iz Daruvara je na prosvjedu rekao da mu pomoćnica treba za učenje. No, njegova obitelj i pomoćnica u nastavi još čekaju rješenje.

“Od početka srednje škole, sad ide u 4. razred, ovo je prva godina koju smo dočekali bez rješenja, ali nas dvoje smo odlučili ovaj prvi tjedan s njima otići u školu”, kaže Kristijan Rajfek, pomoćnik u nastavi.

Jedan ima asistenta, drugi ne

Roditelji su naglašavali kako žele ravnopravnost za svoju djecu. Jedna majka se našla u bizarnoj situaciji.

“Mama sam blizanaca s cerebralnom paralizom, idu u treći srednje, jedan u MIOC, jedan u 10. gimnaziju. Renato je dobio rješenje za asistenta, a za Leona još čekamo rješenje. Ne znam gdje je nastala rupa u sistemu, oni se školuju 11 godina, svaku godinu trebaju asistenta svake godine papiri se šalju na isto mjesto”, kazala je Željka Dostal Brašnić.

4000 asistenata

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kažu kako je trenutno odobreno 4000 asistenata, prije 10 godina ih je bilo 20 puta manje, a lani je rješenje dobilo 3000 pomoćnika. Zbog toga je zatražena stručna analiza.

“Stav struke je da ako se učeniku kojemu to nije nužno, dodijeli pomoćnik, njemu to može i štetiti u prilagodbi i razvoju samostalnosti. S druge strane, treba uzeti u obzir da dolazi do preklapanja zahtjeva pa tako Ministarstvo zahtjeve za pomoćnike za istog učenika dobiva i od osnivača i udruga što oduzima dosta vremena kod provjere”, poručuju iz Ministarstva obrazovanja.

“Da se natječaji provode do 15.6 pa da imamo konačne rezultate do 31.7. da ako imamo negativnih rješenja ili nema raspoređenih pomoćnika to riješimo tijekom kolovoza”, kazala je Iva Tadić, predsjednica Hrvatske udruge pomoćnika u nastavi komentiravši navode MZO-a.

Sastanak sljedećeg petka

Inicijativa “Škola za sve” tražit će pomoć i od premijera Plenkovića. Suzana Rešetar, članica udruge Sjena i majka djeteta s posebnim potrebama je istovremeno je optimistična i pesimistična oko onoga što će se dogoditi na sastanku sljedećeg petka.

“U doba kad je sazvan sastanak nastava će trajati već poprilično dugo. Optimist sam pa vjerujem da će ministrica Divjak to riješiti na prvom sastanku”, kazala je Rešetar i dodala da je pesimist jer poznaje sustav u Hrvatskoj.

“Cijelo ljeto sam bila pod popriličnim pritiskom. Ove sam godine zvala ravnateljicu škole u koje ide moje dijete i pitala ju je li mome djetetu odobren pomoćnik ili nije. Moje dijete ima autizam što znači da ga na to moram pripremiti. Ako on 9. rujna nema pomoćnika u nastavi, onda ga ne mogu poslati u školu jer tko će s njim u školi sjediti. To je veliki stres, kako za roditelja, tako i za dijete”, zaključila je Rešetar.

