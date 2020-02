ZAŠTO NEMA POLICIJE NA ULICI? ‘Hrvatskoj kronično nedostaje barem 5000 policajaca! Nitko ne želi raditi za plaću od 3500 kuna’

Dubravko Jagić: ‘Kronično nam nedostaje barem 5000 policijskih službenika ili službenika’

Čelnik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić gostovao je u Novom danu N1 televizije gdje je izjavio kako Hrvatskoj “kronično nedostaje barem 5000 policijskih službenika ili službenika”.

Naime, upitan koliko ljudi nedostaje u sustavu policije i što je s idejom da se umirovljeni policajci vraćaju u službu kao ispomoć, Jagić je odgovorio: “Mi nemamo ništa protiv da se umirovljeni policajci vrate u sustav i na taj si način povećaju mirovine. No, potrebni su nam mladi. Samo u Gradu Zagrebu nedostaje oko 800 policajaca. Nije tu samo Zagreb, tu je Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, itd. Kronično nam nedostaje barem 5000 policijskih službenika ili službenika”.

Ne živi se od domoljublja

Dodao je kako je jasno da policije nema na ulici s obzirom na to da ih nema dovoljan broj. U slučaju “kvartovskih policajaca” bolja je situacija, ali kaže da to nije zaživjelo jer ih nema dovoljno. I dok policajac početnik ima 3500 kuna plaće, kaže da se oni zalažu da policajac početnik ima 7500 kuna jer za tako malo plaću nitko ne želi raditi za MUP. “Mi imamo dosta službenika-namještenika koji su zapravo najmizernije plaćeni. To je najranjivija skupina momentalno u MUP-u”, dodao je.

“Ne može se živjeti od domoljublja i ljubavi. Policijskih službenika nema dovoljno jer to nije atraktivno zanimanje. Mi smo jedna od rijetkih država koja nema policijsku akademiju, a trebali bismo imati policijsku akademiju barem dvije godine”, upozorio je Jagić te dodaje da inzistiraju na otvaranju srednje policijske škole koja bi trajala barem dvije godine te da se više uloži u opremu, da imaju barem malo bolje naoružanje što se tiče dugog oružja.

Slučaj Josipa Ćelića

Jagić je komentirao i slučaj načelnika Josipa Ćelića kojeg je prekršajni sud u Zadru pravomoćno oslobodio krivnje zbog vožnje brzinom trostruko većom od dopuštene u naseljenom mjestu jer je bio na “tajnom zadatku”.

“To nije posao sindikata. To su stvari koje se događaju unutar MUP-a. Mi nemamo pravo kritizirati odluku suda. Maksimalno se sklanjamo od politike. Mislim da bi se policajci trebali baviti policijskim poslom, a ne politikom, bez obzira o kojem se rangu radilo. Što je napravio Vlaho Orepić dok je bio ministar? Puno je lakše kritizirati sa strane. Mi se nećemo miješati u slučaj Ćelić i ostale slučajeve. Ovo što se događa unutar Ministarstva nas ne zanima”, kaže.

Komentirao je i zahtjev Sindikata policijskih službenika koji je zbog slučaja Ćelić tražio ostavku ministra. “Postoji zakon o reprezentativnosti sindikata. Svatko ima pravo tražiti nešto. Danas je malo previše demokracije po tom pitanjima jer svatko ima pravo pitati što god hoće. Legitimno je pravo da traže što god žele, no ni nisu reprezentativni”, rekao je Jagić koji smatra da smo mi društvo koje je naučilo funkcionirati na način “nemoj dirati u osinje gnijezdo”.

