ZAŠTO NE ZNAMO GDJE SU NESTALI STRANCI? U MUP-u kažu da su to putnici u tranzitu, ali gospodarstvenici imaju jedan drugi naziv za njih

Razlika od gotovo 400.000 gostiju koji su proteklog vikenda, prema statistikama MUP-a i Hrvatske turističke zajednice, ušli u Hrvatsku pokrivena je dijelom putnicima u tranzitu, ali u Hrvatskoj gospodarskoj komori upozoravaju kako je velik dio stranaca zapravo ilegalno u Hrvatskoj, jer boravi u neprijavljenim objektima čiji su vlasnici

Nakon što su u javnosti izašli podaci o nesrazmjeru između broja gostiju u Hrvatskoj od 7. do 9. kolovoza po statistikama Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva unutarnjih poslova, MUP je ppojasnio cijelu situaciju. Ističu da je tijekom prošlog vikenda u Hrvatsku ušlo ukupno 720.000 gostiju, od čega su 553.000 stranci. Od tog broja 44 posto ih se izjasnilo da su u tranzitu.

Ta brojka otprilike pokriva razliku između policijske statistike i e-Visitora, prema kojemu je zabilježno ukupno 320.000 dolazaka, od čega su 278.000 napravili stranci. Onih 44 posto koje je spomenuo MUP, dakle, nisu upisani u turistički registar jer nisu boravili u Hrvatskoj, već su zemlju, prema važećim propisima, trebali napustiti najkasnije u roku od 12 sati, piše Jutarnji. U međuvremenu se jaz između dviju statistika smanjio, pa HTZ sada u proteklom vikendu bilježi 390.000 dolazaka, od čega 330.000 otpada na strance.

GDJE SU NESTALI LJUDI? Statistike otkrivaju ogromne razlike: U Hrvatsku ušlo 553.000 stranaca, a prijavljeno ih je svega 275.480

Neprijavljene vikendice i mjesta stanovanja

No, pojavila se i treća strana, u ovom slučaju Hrvatska gospodarska komora, u kojoj sumnjaju da dobar dio “izgubljenih” stranaca ovdje boravi ilegalno, jer su vlasnici velikog broja nekretnina na obali koje nisu upisane ni kao kuće za odmor, ali niti kao mjesta stanovanja.

“Dobar dio njih ovdje ima kuće koje nisu prijavljene kao vikendice, a jednako tako ljudi u njima formalno-pravno ne žive jer ne borave ovdje više od tri mjeseca godišnje. Mi na ovaj problem dugo upozoravamo, godinama govorimo kako u Hrvatsku stižu stranci vlasnici kuća koji bi se po zakonu trebali prijaviti u registar i platiti pristojbu s obzirom na to da predstavljaju nekomercijalne goste, no oni ipak nisu nigdje zavedeni. To nam se posebno kristaliziralo u doba korone, kad su granice bile zatvorene i kad se najednom počelo spominjati da treba otvoriti granice prema Sloveniji jer slovenski građani u Hrvatskoj imaju 110 tisuća kuća”, upozorila je direktorica Zajednice obiteljskog smještaja pri HGK, Martina Nimac Kalcina.

MISLILI SMO DA NEMA NADE, ALI…: ‘Situacija je puno bolja. Turisti sada radije biraju Hrvatsku nego Španjolsku ili Tursku’

Nemoguće utvrditi gdje su ilegalni gosti

No, barem približan udio neprijavljenih gostiju u Hrvatskoj gotovo je nemoguće utvrditi. Time se inače bavi Turistička inspekcija Državnog inspektorata, no ondje tvrde kako ove sezone, usprkos prijavama i redovitim nadzorima, nije zabilježen niti jedan neprijavljeni gost. Kod redovitih nadzora to nije čudno, jer se nadziru uglavnom kampovi i hoteli, a pretpostavka je da se najveći dio “ilegalaca” skriva upravo u kućama i apartmanima koji nisu registrirani za najam ili kao odmarališta. Inače prema MUP-ovoj statistici od prošlog petka do nedjelje u RH je ušlo 553.216 stranih državljana, a izašlo 562.877.

FANTASTIČNO: BRITANCI NOMINIRALI HRVATSKU ZA NAJBOLJU DESTINACIJU NA SVIJETU! ‘Izuzetno smo ponosni’