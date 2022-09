Prije dva tjedna, nakon treninga, na nasipu je umro policajac, a jučer je nakon trčanja umro vojnik. Imao je 43 godine i bio je u dobroj fizičkoj spremi. Kao i pripadnik antiterorističke jedinice Lučko prije njega, koji je imao samo 30 godina, a za kojeg su govorili da je jedan od najspremnijih u ekipi i koji je također umro nakon trčanja. Uzrok smrti u oba slučaja još nije poznat. Nije ni prošlo pet dana otkako se u Španjolskoj usred treninga srušio mladi nogometaš Mariano Ondo - i on nije prvi sportaš koji je tako, naglo umro. Tako su umrli i 23 godišnji Marin Čačić iz NK Nehaja i 24 godišnji Dejan Oršuš NK Otoka.

"Premda se radi o nogometašima, mladim sportašima, vojnicima, policajcima, koji su u naponu snage, koji zdravo jedu i trebali bi imati zdrave navike. Je li problem u prevelikom opterećenju, prenapornim treninzima ili se slučajevi ne mogu uspoređivati?", pita se Mojmira Pastorčić, urednica i voditeljica RTL Direkta.

U Ministarstvu obrane još uvijek ne znaju uzrok smrti vojnika.

Od čega je preminuo vojnik?

"Ali po kliničkoj slici to ukazuje na akutni infarkt miokarda, trombnu emboliju - plućnu emboliju ili disekciju aorte. Za sada ne možemo više reći. To se nije vidjelo na ovom pregledu", kaže general bojnik Boris Zdilar, pomoćnik načelnika Glavnog stožera za zdravstvo. 30-godišnji pripadnik antiterorističke jedinice Lučko slovio je za fizički najspremnijeg u elitnoj jedinici. Ni kod njega još uvijek nije poznat uzrok smrti.

"Mi znamo kao sindikat ono što je pisalo u medijima, da je korišten jedan medikament koji se zapravo koristi za bolesti ušiju i da ima nekakav sastojak koji potiče adrenalin u organizmu. Mi službeno izvješće obdukcije nismo dobili", govori Branko Koren, zamjenik predsjednika Sindikata Hrvatske. Naglih smrti mladih, fizički spremnih osoba, mahom sportaša, u posljednje je vrijeme bilo mnogo. Najpoznatiji sportaš kojem se to dogodilo bio je Danac Christian Eriksen, koji je srećom preživio.

"Do toga dolazi zato što određeni broj ljudi prema tome ima predispoziciju da razvije neki koronarni incident u naporu. Znači za iznenadne smrti koje su povezane sa srčanim epizodama ključan je napor? Da, svakako je napor taj koji je ključan", govori Davor Plavec, predsjednik Hrvatskog društva za sportsku medicinu.

'Preparati mogu izazvati srčanu aritmiju'

Problemi sa srcem kod zdrave i mlade osobe mogu nastupiti i nakon korištenja određenih preparata.

"U odlascima u teretanu, kod mladih osoba, gdje oni uzimaju visoke doze efedrina, kao tzv. preworkout, odnosno stimulaciju za trening, kako bi odradili trening pri što većem opterećenju. To je izuzetno opasno jer visoke doze tih sredstava su stimulativne za srce, mogu izazvati srčanu aritmiju, zatajenje srca i u konačnici srčanu smrt", kaže Plavec.

"Mlade osobe koje se bave sportom, imaju do 4 puta povećani rizik od iznenadne srčane smrti od njihovih kolega iz populacije koji se ne bave zahtjevnim sportovima. Mi kad govorimo o pripadnicima ATJ Lučko onda se radi o iznimno zahtjevnim aktivnostima, oni bi morali raditi kardiološke preglede", kazuje Dragan Primorac, predsjednik Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sv. Katarina.

'Vrhunski sport zapravo nije zdrav kao takav'

Mogućih problema sa srcem bio je svjestan i bivši plivač Gordan Kožulj.

"Kada sam bio sportaš… to prođe kroz glavu, ali na neki način bio sam profil sportaša kojeg to ne zanima. To kažem i s kritičke strane, spreman si sve napraviti da bi imao uspjeh i tvoje tijelo provući kroz enormne torture jer si bio spreman platiti tu cijenu", kazao je. Često se sportaši - kaže - pretreniraju. "Iscrpljivanje tijela do svojih maksimuma. iz dana u dan, kako bi tijelo zapravo steklo mogućnost rekuperacije i dizanje tolerancije na fizičke napore", govori.

"Vrhunski sport zapravo nije zdrav kao takav", govori Plavec. Što se dogodilo vojniku i zašto je još jedna mlada osoba izgubila život znat će se nakon obdukcije.