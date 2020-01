ZAŠTO LOVRO KUŠČEVIĆ ŽIVI U ŽUNIĆEVOM STANU U ZAGREBU? Imao je pravo na stan, ali odlučio je samostalno pronaći smještaj…

Iz Hrvatskog sabora su poručili kako svi saborski zastupnici s prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara od Zagreba imaju pravo na smještaj u službenim te unajmljenim stanovima, ali sami pronalaze smještaj i dogovaraju uvjete najma s najmodavcem što se potvrđuje tripartitnim ugovorom između najmodavca, zastupnika i Hrvatskog sabora

Usred afere s Krešimirom Žunićem, sada već bivšim vršiteljem dužnosti direktora Agencije za promet nekretnina, koji je zajedno sa sinom od iste agencije kupio stan u Zadru za 975 eura po kvadratu, pojavio se i bivši ministar uprave Lovro Kuščević koji je također imao problema s nekretninama i koji živi u Žunićevom stanu u Zagrebu.

Kuščević je jučer priznao da živi kod Žunića i da je za vrijeme svog ministarskog mandata zatražio da mu se pronađe stan bliži radnom mjestu, kako bi s posla mogao ići kući pješke. Prije toga je živio na Britanskom trgu.

“Ugovor o najmu tog stana sklopilo je Glavno tajništvo Ministarstva, ja nisam imao nikakav dogovor sa Žunićem. Najam tog stana sad plaća Sabor jer sam saborski zastupnik”, rekao je jučer Kuščević za N1.

Imaju pravo i na naknadu stanarine i režija

Novinari su poslali upit Hrvatskom saboru kako bi otkrili koji su kriteriji za dodjelu stanova državnim dužnosnicima i pojasnili proceduru za odabir.

“Zastupnici s prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara od Zagreba imaju pravo na korištenje smještaja u stanovima za službene potrebe te u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima, i to u mjesečnom iznosu do 2500 kuna na ime najma stana, kao i na naknadu režijskih troškova do 500 kuna mjesečno. Moguće razlike u troškovima najma stana i režijskim troškovima zastupnici snose sami (u skladu s Odlukom o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika, NN 44/05-pročišćeni tekst, i 47/16)”, poručili su iz Sabora.

Kuščević sam odabrao živjeti kod Žunića

No, kako je Kuščeviću omogućeno da živi baš kod Žunića? Postoji jasna procedura koja to omogućuje, a u njoj je bitan tripartitni ugovor o najmu.

“Zastupnici samostalno pronalaze smještaj i dogovaraju uvjete najma s odabranim najmodavcem. Potom se sklapa tripartitni ugovor o najmu između Hrvatskoga sabora, najmodavca i korisnika stana, budući da Hrvatski sabor u skladu s Odlukom o smještaju zastupnika snosi gore navedene maksimalne iznose na ime najma i režija, no sve ostale obveze korisnika prema najmodavcu koje proizlaze iz ugovornog odnosa snose sami zastupnici (npr. eventualno veće iznose najma, režija, oštećenja i slično)”, odgovorili su iz Sabora.

Žunić je, usprkos tome što ima stan u Zagrebu, kupio po povlaštenoj cijeni POS-ov stan kojeg je APN ove godine izgradio u Zadru. Nakon otkrivanja te afere, Žunić je smijenjen s čela APN-a, a na njegovo je mjesto imenovan Dragan Hristov.