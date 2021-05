ZAŠTO I ONI KOJI SU CIJEPLJENI MORAJU NOSITI MASKE? Markotić pojasnila: ‘Postoji samo jedan način da se toga riješimo’

Alemka Markotić je objasnila kako moramo postići višu razinu zaštite da bismo se mogli riješiti maski, a to se može postići cijepljenjem većeg broja ljudi

Na današnjoj konferenciji za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske povuklo se pitanje zašto će i dokad zaštitne maske morati nositi ljudi koji su cijepljeni. Odgovore na to pitanje ponudili su članovi stožera. Evo što je rekao Krunoslav Capak.

“Moram šire odgovoriti, poznata je činjenica da i potpuno cijepljenje ne štiti 100 posto od bolesti. Jedan postotak cijepljenih može oboljeti i širiti bolest. Osim toga, iako postoje istraživanja o tome mogu li cijepljeni primiti virus na sluznicu, izgleda da je to ipak moguće, pogotovo ako imamo one koji mogu oboljeti. Imamo više od 1000 oboljelih dnevno i sve to moramo imati u vidu. Ne bih nikom preporučio da ne nosi masku. Kada budemo pretežno cijepljeni i kada budemo imali malu incidenciju doći će to vrijeme. Trebamo imati u vidu da u populaciji, prilikom kretanja, srećemo ljude koji zbog svoje bolesti možda nisu mogli biti cijepljeni. Zbog toga ne možemo izdati preporuku da se ne nose maske”, rekao je Capak.

Alemka Markotić objasnila je kako moramo postići višu razinu zaštite da bismo se mogli riješiti maski, a to se može postići cijepljenjem većeg broja ljudi.

“Ljudi koji su imunokompromitirani imaju nešto viši postotak bez obzira što su cijepljeni. Većina njih možda neće razviti teške oblike bolesti, ali moguće je da neki nisu dovoljno zaštićeni, a onda i mi i oni trebamo biti oprezni i nositi maske dok je cirkulacija virusa u visokom postotku među stanovništvom. Trebamo biti svjesni da niti smo sami na svijetu, i drugi putuju iz drugih zemalja svijeta, i naši ljudi odlaze. Dok god ne postignemo jako visoku razinu zaštite, cijepljenjem ili oboljenjem, virusa traži prostor za cirkulaciju. Ako je prostor smanjen, on će promjenama virulencije nastojati da zarazi veći broj ljudi. Nalazit će prostor za širenje u izmijenjenom obliku”, rekla je Markotić te istaknula važnosti cijepljenja.

Ograničenja za one koji se nisu cijepili?

Ministar zdravstva Vili Beroš upitan je razmišlja li se o sankcijama za ljude koji se odbiju cijepiti.

“O sankcijama ne razmišljamo, već objašnjavamo važnost cijepljenja. Ovisno o tome koliko će virus cirkulirati morat ćemo se prilagoditi i razmišljati o elementima koji će preferirati cijepljenje. Ne razmišljamo trenutno o sankcijama. Ono što je jasno je da je Vlada RH da omogućimo cjepivo za sve građane Hrvatske. To daje pretpostavku da se vratimo na staro normalno. Popisi ljudi koji se nisu cijepili postoje, to se kompilira. Moramo raditi na podizanju svijesti o važnosti cijepljenja”, rekao je Beroš.

“Ovo je borba nas kao populacije zemaljske i virusa”, dodao je.

